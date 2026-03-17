Tunisie: Le footballeur tunisien Naïm Sliti prend sa retraite internationale

L'international tunisien Naïm Sliti a annoncé il y a quelques jours qu'il tirait un trait sur sa carrière internationale. Âgé de 33 ans, l'ailier gauche aura porté, dix années durant, le maillot rouge et blanc, participant à cinq Coupes d'Afrique des nations et à deux Coupes du monde.

Naïm Sliti quitte le nid des Aigles de Carthage. « C'est le moment, je pense qu'il faut laisser maintenant la place à la nouvelle jeunesse. » C'est en arborant le maillot de la Tunisie que Naïm Sliti a choisi d'annoncer dans une vidéo sa fin de parcours avec les Aigles de Carthage. Un blason que le natif de Marseille aura porté à 86 reprises, toujours avec fierté.

« Vous savez la place qu'avait cette équipe nationale dans mon coeur. J'ai passé des moments inoubliables qui seront gravés à jamais. Ça a été mon plus grand honneur dans ma carrière. Une des plus grandes fiertés que j'ai dans ma vie, d'avoir pu représenter ce pays, ce maillot. »

« Attachant sur tous les plans »

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Seize buts et quatorze passes décisives : c'est le bilan chiffré de la carrière internationale de Naïm Sliti. Un ailier virevoltant, créatif et percutant, qui fut notamment demi-finaliste de la CAN 2019 en Égypte. Son sélectionneur d'alors, Alain Giresse, se souvient : « On sentait le passionné. Il aimait le jeu, il aimait le football. Et quand on est entraîneur, on est content d'avoir des joueurs comme ça. On sait qu'ils sont là, ils répondent présents. En plus, c'était un brillant joueur. Il sentait les choses, c'est son domaine. C'est le fameux créateur, cette malice qu'il faut avoir. Il avait un petit peu tout ça et c'est ce qui faisait qu'il était un joueur fatalement attachant sur tous les plans. »

Né à Marseille, il a effectué une partie de s formation avec l'équipe phocéenne avant d'intégrer le centre de formation de Sedan. Il se révèle au Red Star, atterrit à Lille avant d'exploser à Dijon où en 75 rencontres toutes compétitions confondues, il inscrit 17 buts et délivre onze passes décisives.

Utilisé seulement 28 minutes durant la dernière CAN au Maroc, Naïm Sliti verra donc de loin les Aigles de Carthage participer cet été à la prochaine Coupe du monde.