Tunisie: Ali Larijani l'homme fort du régime iranien a-t-il été éliminé?

Les forces armées de l'occupation ont affirmé avoir mené une série de frappes aériennes dans la nuit du 16 au 17 mars 2026 visant des hauts responsables iraniens ; parmi eux, Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran, aurait été tué dans un raid selon plusieurs sources militaires.

Selon l'annonce du ministre de la Défense sioniste, l'opération ciblait spécifiquement Larijani dans une résidence sécurisée à Téhéran. Une autre source officielle a également indiqué qu'un commandant des forces Basij, Gholamreza Soleimani, a été tué dans ces frappes.

Un coup dur pour la hiérarchie politique iranienne

Ali Larijani, ancien parlementaire et négociateur nucléaire, était l'un des leaders les plus influents de l'État depuis la mort du guide suprême Ali Khamenei au début du conflit qui oppose l'Iran aux États-Unis et à l'entité sioniste.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Reputé pragmatique mais récemment très engagé dans la conduite de la guerre, il avait été représenté comme l'un des principaux piliers de l'effort stratégique iranien et un soutien clé des institutions militaires, en particulier face aux pressions extérieures.

Statut encore non confirmé officiellement par Téhéran

À l'heure actuelle, aucune confirmation officielle n'a été publiée par les autorités iraniennes concernant la mort de Larijani ; certains médias internationaux, toutefois, soulignent que l'absence de réponse immédiate et la diffusion d'un message posthume sur ses réseaux sociaux renforcent les spéculations sur sa disparition.