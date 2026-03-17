Cote d'Ivoire: Le régulateur de la filière de l'anacarde prolonge des mesures pour sécuriser le secteur

17 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

En Côte d'Ivoire, la campagne de commercialisation de l'anacarde a démarré le 9 février 2026. Le pays en est le premier producteur mondial. Le régulateur de cette filière vient de prendre une mesure pour soutenir les entreprises locales : le Conseil du coton et de l'anacarde a prolongé d'une semaine la période durant laquelle les entreprises ivoiriennes peuvent en priorité acheter les noix brutes de cajou auprès des producteurs.

Cette mesure répond à un souci : celui de sécuriser l'approvisionnement des transformateurs ivoiriens, indique une source au sein du Conseil du coton et de l'anacarde (CCA).

Pour l'heure, le CCA évoque « un très bon démarrage » de la campagne, avec un prix bord champ respecté et un produit régulièrement enlevé des mains des producteurs, poursuit cette source. Côté transformateurs ivoiriens, cette mesure est perçue comme une bouffée d'oxygène. « Cela va nous permettre de prendre une avance », commente un responsable du Groupement des transformateurs de Côte d'Ivoire. Car les objectifs sont élevés : le gouvernement mise sur 700 000 tonnes d'anacarde transformées au niveau local.

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Ces trois dernières années, plusieurs mesures ont été mises en place pour aider les transformateurs ivoiriens face à des entreprises asiatiques très compétitives : ils bénéficient, par exemple, d'un stock d'amorçage qui représente 20% de leurs capacités d'achat, d'une subvention financière de l'État, ou encore d'un financement de la Banque nationale d'investissement.

Une baisse de la production

Seule ombre au tableau : les agriculteurs affirment constater une baisse de la production. Les statistiques ne sont pas encore disponibles, mais l'objectif d'1,5 million de tonne sera difficile à atteindre cette année, reconnait un producteur : « Cette baisse est liée, poursuit ce producteur, à des pluies précoces survenues en janvier et qui ont perturbé l'anacardier. »

Conséquence : la première récolte n'a pas été bonne. Les regards sont désormais tournés vers la seconde récolte d'anacarde, qui s'achève d'ici la fin du mois d'avril.

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