Mali: Au moins huit personnes exécutées par l'armée près de Kayes

Au Mali, au moins huit personnes ont été exécutées par l'armée malienne dans le cercle de Yélimané, région de Kayes, près des frontières mauritanienne et sénégalaise. Les corps ont été retrouvés les 15 et 16 mars, après des arrestations massives effectuées par l'armée malienne vendredi 13 mars dernier dans plusieurs villages. Les habitants joints par RFI craignent que les macabres découvertes ne s'arrêtent pas là.

Cette mère de famille fond en larme au téléphone : arrêté vendredi par l'armée du Mali dans la mosquée de Diongaga, son fils a été retrouvé mort dimanche près de Sénéwali. Un jeune homme également joint par RFI a quant à lui perdu un frère et deux cousins. Le scénario est identique.

Cadavres calcinés, les yeux bandés

Vendredi dernier, l'armée malienne arrête, selon plusieurs sources locales, 34 personnes, toutes membres de la communauté peule, à Bougoutourou, Dogofiri, et Diongaga. Depuis, huit corps ont été retrouvés : les cadavres, calcinés, abandonnés en brousse, ont les yeux bandés.

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Les familles, toujours sans nouvelles de leurs proches après leur arrestation, craignent que le même sort leur ait été réservé.

L'armée malienne n'a pas communiqué sur le sujet et, sollicitée par RFI, n'a pas donné suite.

Depuis début février, l'armée malienne - parfois accompagnée de ses supplétifs russes de l'Africa Corps - a mené plusieurs opérations dans la région de Kayes, au cours desquelles des exécutions ont pu être recoupées par RFI : le 6 février à Torodo, 8 morts ; le 26 février à Aïté, 7 morts ; ou encore le 6 mars près de Nampala, dans une autre région mais toujours près de la frontière mauritanienne, 7 morts.

Coopération Mali-Mauritanie

Dimanche, le Mali a affirmé que deux militaires maliens, retenus en otages par un groupe terroriste, avaient réussi à s'échapper d'un camp de réfugiés en Mauritanie.

Des allégations démenties avec force par Nouakchott, qui a fait part de sa « stupéfaction » et de son « indignation. »

Lundi soir, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, a reçu l'ambassadeur du Mali à Nouakchott, Bakary Doumbia. Le communiqué mauritanien indique sobrement que « les relations de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les développer ont été examinés ».