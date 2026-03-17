Afrique de l'Est: Nord-est de la RDC - Nouvelle attaque meurtrière attribuée au groupe ADF dans l'Ituri

17 Mars 2026
Radio France Internationale

Nouvelle attaque meurtrière attribuée aux combattants islamistes ADF dans l'est de la RDC. Lundi 16 mars au soir, le village de Babesua, en territoire de Mambasa, dans la province de l'Ituri, a été pris pour cible. Selon des sources locales, une dizaine de civils ont été tués et plusieurs habitations incendiées. Et le bilan pourrait s'alourdir.

Un village partiellement détruit, des corps retrouvés dans les décombres : l'attaque a eu lieu lundi soir, vers 20h, à Babesua, un village situé sur la route nationale 4, sur l'axe de Kisangani, dans le nord-est de la RDC.

Dans la nuit, des sources locales avaient recensé au moins dix morts. Ce mardi matin, le bilan s'élève désormais à dix-neuf morts.

Babesua se trouve à proximité immédiate de la réserve de faune à okapis, un site protégé situé à environ 70 kilomètres d'Epulu, le quartier général de la réserve.

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Les forces armées congolaises, positionnées à une dizaine de kilomètres, n'ont pas pu intervenir à temps.

Les écogardes présents aux abords du site n'ont pas pu réagir non plus, n'étant pas assez nombreux et peu équipés, selon les mêmes sources locales.

Une série de violences attribuées aux ADF

Cette attaque s'inscrit dans une série de violences attribuées aux ADF, qui se multiplient depuis plusieurs semaines dans le territoire de Mambasa : il y a moins d'une semaine, ils avaient ciblé les sites miniers de Muchacha et de Mavuvu, faisant au moins 17 morts.

L'est de la RDC est en proie à des violences depuis plus de 30 ans, une multitude de milices et de groupes armés étant présents dans la région.

Les ADF (Forces démocratiques alliées), un groupe armé formé par d'anciens rebelles ougandais qui a prêté allégeance à l'État islamique, commettent des massacres et des pillages à répétition dans les provinces orientales du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

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