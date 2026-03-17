Tunisie: Rumeurs de mort - Netanyahu publie une nouvelle vidéo pour prouver qu'il est vivant

17 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Meriem Khdimallah

Le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu a publié ce lundi une nouvelle vidéo de lui-même, dans le but de contrecarrer des rumeurs persistantes en ligne affirmant qu'il serait mort ou gravement blessé. La vidéo, partagée sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, montre Netanyahu interagir de manière informelle avec des personnes dans un environnement public extérieur, alors que les spéculations se poursuivent sur les plateformes numériques.

Selon l'article publié ce mardi par The Times of India, la diffusion de ce second message visuel intervient après plusieurs vagues de désinformation sur les réseaux sociaux, où des utilisateurs ont affirmé que le Premier ministre avait été tué ou que des vidéos montrant sa présence étaient des créations artificielles générées par intelligence artificielle.

Dans la vidéo, Netanyahu est vu dans une atmosphère détendue, discutant avec des passants et répondant à la rumeur en plaisantant. L'article indique que le message de Netanyahu visait principalement à assurer le public de sa présence et de son état de santé, tout en soulignant l'importance de lutter contre la diffusion de fausses informations à une époque où les rumeurs peuvent rapidement se propager à grande échelle.

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Ces nouvelles images font suite à une précédente vidéo, enregistrée dans un café, dans laquelle Netanyahu avait déjà cherché à dissiper les rumeurs qui avaient circulé après la diffusion d'un clip plus ancien. Certaines publications en ligne avaient notamment suggéré que la vidéo précédente montrait un détail anatomique étrange, alimentant des théories selon lesquelles elle aurait été fabriquée à l'aide de technologies d'intelligence artificielle, des affirmations qui n'ont pas été confirmées par des sources officielles.

 

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