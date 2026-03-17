Tunisie: Alerte ministérielle - Éviter les jouets contenant du sable ou d'origine inconnue

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Séniors a appelé, mardi 17 mars 2026, les parents et les cadres éducatifs des structures d'enfance publiques et privées à éviter l'utilisation et l'achat de jouets pouvant présenter un danger pour la santé des enfants, conformément aux recommandations émises à ce sujet par les ministères de la Santé et du Commerce et du Développement des exportations.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère a précisé que cet appel s'inscrit dans le cadre de la protection de la sécurité des enfants et de la prévention des risques sanitaires potentiels ainsi que des différentes menaces et préjudices pouvant résulter de l'acquisition de jouets ne répondant pas aux normes sanitaires requises.

Les jouets à base de sable, tels que le sable magique, le sable à dessin ou le sable de modelage, représentent un risque pour la santé des enfants, en raison d'alertes sanitaires signalées dans plusieurs pays concernant la présence d'amiante, une substance cancérigène lorsqu'elle est inhalée, selon le même communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministère a également mis en garde contre l'achat de jouets d'origine inconnue ne comportant pas d'indications relatives à la tranche d'âge, ainsi que contre les pétards et feux d'artifice susceptibles de provoquer des brûlures ou des blessures graves chez les enfants et d'avoir des effets négatifs sur leur santé psychologique et comportementale.

Il recommande, par ailleurs, d'acheter les jouets uniquement auprès des magasins agréés et contrôlés, tout en veillant à vérifier les étiquettes mentionnant l'âge approprié de l'enfant et les consignes d'utilisation sécurisée.