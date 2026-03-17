Tunisie: Tunis - Lancement de la deuxième phase du projet 'Karamti' à Hay Hlel

La deuxième phase du projet "Karamti", visant à améliorer la qualité de vie et renforcer la dignité des habitants de Hay Hlel, dans la délégation de Sijoumi (gouvernorat de Tunis), a été présentée et discutée lors d'une séance de travail organisée mardi 17 mars 2026 à la municipalité de Tunis, sous la supervision de Samaah Daldoul, chargée de la gestion du projet.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat stratégique entre la municipalité de Tunis, le gouvernement de la Principauté de Monaco (principal bailleur de fonds), l'Institut Arabe des Droits de l'Homme et le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) en Tunisie.

Le projet, pionnier dans son approche, vise à favoriser l'intégration sociale et économique des populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants, tout en développant des espaces publics sûrs, propres et accessibles à tous : aires de jeux, zones vertes et espaces sociaux. L'objectif est de répondre aux besoins réels des habitants, tout en renforçant la résilience du quartier face aux défis environnementaux et sociaux futurs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La réussite du projet repose sur une approche participative, incluant une large consultation des résidents pour hiérarchiser les priorités locales et orienter les actions de réaménagement urbain. La mairie de Tunis a confirmé son engagement à suivre de près l'avancement des travaux en coordination avec l'ensemble des partenaires afin de garantir l'atteinte des objectifs et répondre aux attentes des habitants de Hay Hlel.

À cette séance ont participé deux représentantes d'ONU-Habitat, le maire de la délégation de Sijoumi, ainsi que plusieurs cadres municipaux directement impliqués dans le projet. Selon la municipalité, ce type d'initiative contribue à renforcer le lien social et à améliorer durablement la qualité de vie dans les quartiers vulnérables de Tunis.