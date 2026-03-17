Libye: Découverte majeure de gaz en Libye - 1 000 milliards de pieds cubes confirmés

17 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Compagnie nationale de pétrole (NOC) libyenne a annoncé lundi deux découvertes majeures de gaz au large des côtes du nord-ouest du pays, estimées à environ 1 000 milliards de pieds cubes (28,32 milliards de mètres cubes).

La NOC a précisé que son partenaire, Eni North Africa, avait confirmé ces réserves après le forage de deux puits situés à 16 km au sud du champ de Bahr Essalam, le plus grand gisement de gaz offshore de Libye.

La compagnie a indiqué qu'elle préparait un plan de développement pour relier ces deux nouveaux puits à la plateforme offshore de Bahr Essalam. Selon les estimations, les deux découvertes pourraient produire environ 130 millions de pieds cubes (3,68 millions de mètres cubes) de gaz par jour.

D'après Eni, le gaz extrait sera destiné à l'approvisionnement du marché intérieur libyen et à l'exportation vers l'Italie, renforçant ainsi les flux énergétiques entre les deux pays.

Les exportations de pétrole et de gaz représentent la principale source de revenus de la Libye, bien que le secteur ait été fragilisé ces dernières années en raison de conflits internes et d'instabilité politique.

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