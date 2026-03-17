Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Destin Gavet Elengo dénonce la coupure des communications

Candidat à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, le président du Mouvement les républicains, Mélaine Destin Gavet Elengo, qui a voté au lycée victor-Angagneur de Pointe-Noire, a dénoncé les mauvaises conditions de déroulement du scrutin, marquées par la coupure des communications.

« Cette élection se déroule dans un climat moins démocratique. On est en peine de croire qu'en plein 21e siècle, on peut priver un citoyen de l'accès à l'internet, l'accès à la communication parce que tout simplement quelques personnes décident de verrouiller l'espace d'un pays. C'est inacceptable, ces choses ne peuvent pas se faire ailleurs », a-t-il déploré.

Le plus jeunes des sept candidats qui a parcouru plusieurs localités du pays semble un peu pessimiste quant à l'issue de cette élection. « Comment voulez-vous qu'une élection se déroule dans de bonnes conditions pendant que nous avons un pays extrêmement pauvre où la population peut être dans des situations d'extrême urgence. Pas de connexion, pas de message, c'est regrettable de le constater », a conclu Destin Gavet.

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Notons que les candidats Mabio Mavoungou Zinga et Vivien Romain Manangou ont voté à Pointe-Noire, tandis que Dave Mafoula a accompli son droit civique à Talangaï, dans le 6e arrondissement de Brazzaville.