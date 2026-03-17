Angola: Le ministre salue le lancement du projet ANGEO-1 pour la consolidation du programme spatial

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a déclaré lundi en France que le lancement du projet ANGEO-1 représente une étape décisive pour la consolidation du programme spatial angolais.

S'exprimant dans les locaux d'Airbus Defence and Space à Toulouse, lors de la cérémonie marquant la construction et le lancement du satellite d'observation de la Terre ANGEO-1, le ministre a affirmé qu'il s'agit d'une étape importante dans l'utilisation stratégique des technologies spatiales pour soutenir le développement durable de l'Angola.

Dans un communiqué de presse transmis parvenu lundi à l'ANGOP, le ministre a indiqué que ce satellite renforcera la capacité souveraine d'accès aux images haute résolution, essentielle pour une meilleure gestion du territoire et des ressources naturelles, ainsi que pour l'appui de politiques publiques fondées sur les données.

Il a souligné que le partenariat avec Airbus Defence and Space témoigne de la confiance internationale dans le programme spatial angolais et contribuera à accélérer le développement des compétences nationales, l'innovation technologique et la création de nouvelles opportunités économiques pour le pays.

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Alain Fauré, vice-président exécutif d'Airbus Space Systems, s'est dit honoré de soutenir la vision de l'Angola.

Il a déclaré qu'Airbus, en tant que partenaire stratégique, fournirait l'un des satellites les plus performants de la région, contribuant ainsi à la croissance socio-économique du pays et à ses initiatives stratégiques.

Il a ajouté qu'avec le lancement officiel du projet ANGEO-1, l'Angola s'engage résolument vers l'avenir, en faisant de la technologie spatiale un instrument stratégique de transformation numérique, d'innovation et de développement durable.

La visite de la délégation angolaise, conduite par le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, marque le lancement officiel du projet de construction et de lancement du satellite d'observation de la Terre ANGEO-1.

La présence de ce représentant du gouvernement angolais souligne l'importance stratégique que l'Exécutif accorde à la souveraineté technologique et au développement du programme spatial national.

Le ministre est accompagné, lors de son déplacement à Toulouse, par la directrice de son cabinet, Laldemira Nambala, la directrice générale du Bureau national de gestion du programme spatial (GGPEN), Zolana João, la directrice générale adjointe du GGPEN chargée des affaires scientifiques et techniques, Vanya Pereira, le directeur technique du Centre de contrôle des satellites du GGPEN, Amaro João, et le chef de projet ANGEO-1, Luciano Lupedia.

La délégation comprend également le ministre-conseiller aux affaires politiques de l'ambassade d'Angola en France, Bernardo Laurindo, et l'attaché de presse, Cristtiano de Barros.

Le satellite ANGEO-1, à très hautes performances, sera développé par Airbus sur la base de sa plateforme optique de pointe S250.

Ce projet représente une étape décisive pour le programme spatial angolais, plaçant l'Angola parmi les leaders africains dotés de capacités avancées dans le domaine spatial, l'ANGEO-1 étant le premier satellite national dédié à l'observation de la Terre.