Angola: Un commissaire de la PN appelle à la mobilisation des forces en vue des élections

Le commandant provincial de la Police nationale à Benguela, commissaire Aristófanes dos Santos, a insisté lundi dans cette ville sur la nécessité d'une préparation, d'un déploiement et d'une mobilisation des forces en vue des prochaines élections.

Le chef policier s'exprimait lors de la présentation du nouveau directeur provincial de la Police d'Investigation criminelle (DIIP) et de la remise des grades à 54 officiers promus aux postes d'officiers supérieurs et de sous-officiers. Selon le commissaire, le pays tiendra ses sixièmes élections générales l'année prochaine, en 2027, et, comme les années précédentes, la Police nationale sera de nouveau appelée à garantir le bon déroulement du scrutin.

Aristófanes dos Santos a souligné que, pour la réussite de cette mission, il est indispensable de bien préparer le terrain et de peaufiner le dispositif afin que tout soit parfaitement aligné le jour du scrutin. Il a également insisté sur le fait que, dans l'exercice de leurs fonctions, les policiers doivent adopter une attitude républicaine et civique envers les citoyens, en respectant leurs droits inscrits dans la Constitution de la République d'Angola.

« Ce sont des droits fondamentaux qui doivent être respectés, sous peine de poursuites pénales, judiciaires et administratives », a-t-il déclaré.

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Il a soutenu que la conduite des policiers doit être fondée sur la loi, les principes, les normes et la déontologie professionnelle qui caractérisent la police.

Par ailleurs, Aristófanes dos Santos a félicité les officiers nouvellement promus, soulignant leur engagement envers le pays et le développement de la province de Benguela en particulier.

Il a profité de l'occasion pour avertir que seuls les officiers disciplinés seraient promus et bénéficieraient d'une progression de carrière.

« La discipline doit être le fondement des institutions militaires, car nous ne voulons ni d'une police laxiste ou désorganisée, ni d'une police excessive », a-t-il affirmé.

Le nouveau directeur de la DIIP, le commissaire principal Tuenikalau José Victor, remplace le commissaire principal Gabriel Kakiss, qui exercera les mêmes fonctions dans la province de Huambo.