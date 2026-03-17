Afrique: Le Mozambique réaffirme son engagement à approfondir la coopération parlementaire

Luanda — L'ambassadrice du Mozambique en Angola, Osvalda Joana, a réaffirmé lundi à Luanda l'engagement de son pays à oeuvrer au renforcement des relations de coopération, d'amitié et de fraternité avec l'Angola dans le domaine parlementaire.

Dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une audience accordée par le président de l'Assemblée nationale angolaise, Adão de Almeida, la diplomate a indiqué que cette rencontre était l'occasion de transmettre les salutations du Gouvernement mozambicain et du président du Parlement de son pays, et de le féliciter pour son élection.

Selon Osvalda Joana, les deux pays doivent poursuivre le renforcement de leur coopération parlementaire et politique, en privilégiant l'échange d'expériences dans le domaine législatif, notamment en matière de gestion des infrastructures économiques, d'environnement, d'égalité des sexes et de questions sociales.

« Nous sommes venus réaffirmer nos relations de coopération, d'amitié et de fraternité entre nos deux peuples et nos deux parlements, dans la mesure où cette coopération doit être maintenue avec la vigueur nécessaire pour un renforcement mutuel », a-t-elle souligné.

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L'ambassadrice a affirmé que le Mozambique et l'Angola sont confrontés à des défis similaires dans le processus de construction et de consolidation d'États de droit démocratiques, et a plaidé pour la nécessité d'une unité politique entre les pays d'Afrique australe.

Lors de la rencontre, la diplomate a également remercié l'Angola pour sa solidarité durant les périodes difficiles traversées par le Mozambique, notamment face aux phénomènes liés au changement climatique qui ont affecté diverses populations.

Elle a évoqué le potentiel de coopération dans le secteur agricole, poursuivant que les deux pays peuvent tirer des enseignements des progrès réalisés par l'autre dans ce domaine.

Elle a ajouté que les liens entre les peuples dépassent déjà le cadre étatique, étant renforcés par les liens familiaux entre citoyens angolais et mozambicains.

Situation à Cabo Delgado

Concernant la situation sécuritaire à Cabo Delgado, dans le nord du Mozambique, l'ambassadrice a expliqué que la question avait été abordée lors de sa rencontre avec le président du Parlement angolais.

Elle a souligné que la région montrait des signes de calme, les populations retournant progressivement dans leurs régions d'origine et les institutions publiques reprenant leur fonctionnement normal.

Selon elle, le soutien international reçu par le Mozambique, notamment la contribution des forces rwandaises, a contribué au rétablissement de la sécurité.

« Le Mozambique ne peut qu'être reconnaissant du soutien qu'il a reçu », a-t-elle déclaré.

Osvalda Joana a également réaffirmé que le pays restait ouvert à la coopération et au soutien de ses partenaires internationaux, notamment les États de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et l'Angola en particulier.

Elle a exprimé le souhait que les processus électoraux en Angola se déroulent pacifiquement, soulignant l'importance de préserver la stabilité, l'unité nationale et le bien-être des citoyens.

Portugal

Dans le même esprit, Adão de Almeida a également reçu, séparément, l'ambassadeur du Portugal en Angola, lors d'une visite de courtoisie en début de mandat.

Au cours de cette rencontre, Nuno Mathias a exprimé la volonté du Portugal et du Parlement portugais de renforcer les relations d'amitié qu'il considère comme solides entre les deux chambres.

Le diplomate a annoncé la composition récente du groupe d'amitié Portugal-Angola, créé par l'Assemblée de la République portugaise à la fin de l'année dernière, soulignant que les relations parlementaires entre l'Angola et le Portugal étaient « excellentes et durables, dans les domaines les plus divers ».

Pour le diplomate, ces premiers contacts institutionnels sont des moments « extrêmement enrichissants », surtout en ce début de mandat en Angola.

Concernant l'éventualité d'une future visite du nouveau président portugais en Angola, l'ambassadeur a dit n'avoir aucune indication à ce sujet pour le moment.

Il a toutefois souligné la cordialité observée lors de la récente visite du président angolais dans son pays et lors de sa rencontre avec le nouveau chef d'État portugais.

S'agissant des visas et des services consulaires, il a mis en avant les efforts récents déployés pour améliorer les services offerts au public, citant notamment l'ouverture d'un nouveau consulat à Benguela.

Cette initiative vise à renforcer les capacités du réseau consulaire dans le pays et à améliorer l'assistance aux citoyens portugais et angolais qui utilisent ces services.