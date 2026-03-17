Angola: Le pays perçoit 12 millions de dollars américains grâce à ses exportations de café en 2025

Luanda — L'Angola devrait percevoir un total de 12 millions de dollars américains en 2025 grâce à l'exportation de 3 288 tonnes de café commercial, a déclaré lundi à Luanda le directeur général de l'Institut national du café (INCA), Vasco Gonçalves.

Lors d'une déclaration à la presse, en marge de l'atelier sur le règlement de l'Union européenne relatif aux produits exempts de déforestation (EUDR), et dans un bref bilan des performances économiques de l'année précédente, le responsable a révélé que la production nationale de café commercial avait atteint environ 10 500 tonnes au cours de la période considérée, le Portugal, la Pologne et l'Italie étant les principaux pays destinataires.

Vasco Gonçalves a souligné que, même si les chiffres actuels restent inférieurs aux capacités édapho-climatiques de l'Angola, le pays est sur la voie d'une croissance durable.

« Nous produisons du café en fonction de nos intérêts actuels et non pour répondre à des circonstances passées, dans le cadre d'une production fondée sur les principes de liberté et de développement national », a-t-il affirmé.

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Dans cette optique, le directeur général de l'INCA a réaffirmé le potentiel de croissance et les zones de production de l'Angola, soulignant les 56 000 hectares de caféiers plantés, un chiffre qui offre un potentiel de développement important.

Il a mentionné que les autorités angolaises privilégient la restauration des anciennes zones de production, ce qui permettra d'accroître la productivité sans déboiser de nouvelles forêts.

Interrogé sur les régions productrices, Vasco Gonçalves a souligné la prédominance du robusta dans les provinces d'Uíge, de Cuanza-Sul, de Cuanza-Norte, de Bengo et dans une partie de Malanje, tandis que la production d'arabica est concentrée à Benguela, Huíla, Bié et Huambo, avec une expansion en cours vers l'est du pays.

Il a souligné que le secteur familial demeure la base de la production nationale, mais que la production du secteur commercial dynamique connaît une croissance rapide, notamment grâce aux grandes exploitations de Kibala (Cuanza Sul) et de Benguela, où l'on trouve déjà des plantations de plus de 100 hectares.

Il a toutefois indiqué que l'un des principaux défis concerne la qualité du produit, précisant que le pays se situe actuellement au niveau BB (deuxième catégorie) sur une échelle de sept et qu'il est nécessaire d'améliorer les pratiques de récolte et de séchage pour atteindre les normes d'excellence internationales.

« Pour améliorer ce classement, nous devons abandonner des pratiques telles que l'épandage du café au sol ou la récolte des grains verts. Ce travail implique les producteurs, les négociants et les exportateurs afin d'éviter la contamination et d'accroître la valeur marchande », a-t-il averti.

Concernant la réglementation européenne, il a réaffirmé que la production de café en Angola repose sur des normes et des exigences de qualité internationales.

Plus précisément, au sujet des nouvelles exigences de l'Union européenne relatives à l'importation de matières premières, le directeur de l'INCA a assuré que le pays s'y prépare grâce à de nouveaux instruments juridiques.

Il a indiqué que le Conseil des ministres avait récemment approuvé une réglementation sur les bonnes pratiques agricoles et l'agrément des organismes de certification.

Selon Vasco Gonçalves, ces mesures visent à garantir la traçabilité du café et à assurer une production respectueuse de l'environnement et des normes sociales.

« Notre production étant principalement concentrée dans des zones déjà établies et non dans des zones déboisées, nous sommes bien placés pour atteindre les objectifs de développement durable », a-t-il conclu.

À cette même occasion, Edwin Gaarder, expert en traçabilité et commerce international à l'Institut européen de recherche, a déclaré que l'objectif de l'Europe est de réduire l'impact négatif de l'exploitation des ressources forestières afin de ralentir les effets du changement climatique.