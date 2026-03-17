Angola: La région Centre-Sud du pays délivre déjà des passeports électroniques

Huambo — Les provinces de Huambo, Bié, Benguela, Cuanza-Sul, Cubango, Huíla, Namibe et Cunene disposent désormais d'un Centre régional de délivrance de passeports électroniques, dans le cadre de la modernisation et de la numérisation des procédures d'immigration.

Inauguré par le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, le centre, situé à Huambo, plus précisément rue Governador Sousa Gentil, est équipé de trois machines de production d'une capacité de 180 passeports par heure, soit 1 440 documents par jour et 7 200 par semaine. Il s'agit de la première infrastructure de ce type construite hors de la capitale (Luanda). Dotée d'espaces de soutien, de contrôle qualité, de personnalisation, d'une salle d'opérations, d'une zone de production et de tri, elle permet de mieux répondre aux besoins des citoyens de la région Centre-Sud.

Parallèlement, le ministre de l'Intérieur, Manuel Homem, accompagné du gouverneur local, Pereira Alfredo, a inauguré le commandement de la Police nationale dans la province de Huambo, situé dans la partie haute de la ville, comprenant 52 bureaux, 14 départements et 48 sections. En conclusion, lors d'une conférence de presse, le ministre Manuel Homem a réaffirmé la nécessité d'améliorer l'efficacité de la délivrance des passeports dans tout le pays.

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Il a ainsi précisé que le centre de délivrance de passeports électroniques de Huambo, doté d'une capacité suffisante, garantira une réponse opérationnelle à la demande de ce document dans les provinces du centre et du sud de l'Angola. Il a expliqué que le centre de Luanda, avec sa capacité de huit mille passeports par semaine, demeure le principal garant de l'efficacité des opérations.

Manuel Homem a souligné que le Centre régional de délivrance de passeports électroniques représente une étape importante pour le Service de Migration et des Etrangers (SME), dans le cadre de la décentralisation en cours du processus. Il a annoncé que, depuis le début des opérations concernant ces documents électroniques, plus de deux mille passeports ont déjà été imprimés, ce qui signifie qu'ils répondent à la demande.

Concernant le nouveau commandement de la Police nationale dans la province de Huambo, le ministre a déclaré que le bâtiment offrira de meilleures conditions de travail au personnel et permettra une intervention rapide en matière de sécurité publique dans cette région du pays.

De son côté, le gouverneur de la province de Huambo, Pereira Alfredo, a affirmé qu'il s'agit d'une infrastructure importante pour la délivrance des passeports électroniques dans la région Centre-Sud du pays et que tout le soutien nécessaire sera apporté pour garantir le bon déroulement des procédures d'immigration.

Il a invité les usagers à se présenter au bureau du Service de l'immigration et des étrangers (SME) après l'émission de leur passeport, dès réception de la notification, afin de retirer ce document qui leur permettra de voyager à l'étranger et d'éviter ainsi les abandons fréquents qui se produisent parfois.

Lors de sa brève visite de travail dans la province de Huambo, le ministre a remis huit véhicules de marques et de modèles variés, afin d'améliorer la mobilité du personnel et de soutenir le nouveau modèle de police de proximité.