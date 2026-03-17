Tunisie: CHU Mongi Slim - Nouveau service d'urgence opérationnel grâce au partenariat Tunisie/Italie

Le service des urgences du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mongi Slim a été inauguré ce mardi 17 mars 2026 après un vaste projet de réaménagement, soutenu par la Coopération italienne.

La cérémonie a été présidée par le Directeur Général de la Santé, Prof. Walid Naija, en présence de l'Ambassadeur d'Italie en Tunisie, S.E. Alessandro Prunas, et de la Directrice de l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) à Tunis, Isabella Lucaferri.

Cette initiative stratégique marque un renforcement concret du partenariat sanitaire entre la Tunisie et l'Italie. Le service des urgences de l'hôpital Mongi Slim, qui accueille près de 80 000 patients par an dont 10 % nécessitent une hospitalisation, dispose désormais de locaux réaménagés et d'une capacité de 18 lits pour les soins de courte durée.

L'objectif principal de cette restructuration était de fluidifier le parcours des patients et d'optimiser la gestion des flux, avec un accent particulier sur les urgences vitales.

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Une innovation majeure a été l'introduction d'un système de triage conforme aux standards internationaux, permettant de réduire les temps d'attente et d'améliorer l'efficacité de la prise en charge.

"Ensemble, l'Italie et la Tunisie placent l'être humain au cœur de leur coopération, en accordant une attention prioritaire aux personnes les plus vulnérables", a souligné l'Ambassadeur Prunas, saluant l'excellence du secteur de la santé tunisien et la solidité du partenariat bilatéral.

Depuis plusieurs années, la Coopération italienne a investi environ 26 millions d'euros dans des projets sanitaires à travers la Tunisie, portant sur la modernisation des hôpitaux et l'acquisition d'équipements médicaux de pointe.

Parmi ces initiatives, l'inauguration du nouveau service de néonatologie de l'hôpital Charles Nicolle en juin 2025 a été un jalon important. D'autres projets sont actuellement en cours, tels que le réaménagement du service des urgences de l'hôpital Habib Bougatfa à Bizerte et la digitalisation de l'unité de production du vaccin contre la tuberculose à l'Institut Pasteur.

Toutes ces actions s'inscrivent dans le cadre du Plan Mattei pour l'Afrique, qui place la santé parmi ses priorités majeures. Le projet de modernisation du CHU Mongi Slim illustre concrètement l'engagement continu de l'Italie aux côtés de la Tunisie pour renforcer les systèmes de santé et améliorer la qualité des soins pour la population.