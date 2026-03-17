Tunisie: Vêtements de l'Aïd - Une hausse de 12% par rapport à l'année dernière

Le Président de l'Organisation Tunisienne pour l'Orientation du consommateur, Lotfi Riahi, a confirmé une augmentation de 10 à 12 % des prix des vêtements pour l'Aïd cette année par rapport à l'année dernière.

Dans une déclaration aujourd'hui à Jawhara FM, il a ajouté que, malgré la coïncidence de l'Aïd avec la période des soldes, les prix restent élevés.

Il a précisé que le coût des vêtements de fête varie d'une personne à l'autre, en fonction du pouvoir d'achat.

Pour leur part, plusieurs citoyens ont affirmé que les prix des vêtements ont fortement augmenté, de manière excessive selon eux.

Ils ont indiqué qu'ils ne sont plus en mesure de fournir tous les vêtements et chaussures nécessaires à leurs enfants en raison de la hausse des prix.

Ils ont souligné que cette habitude affecte fortement leur budget et constitue un fardeau supplémentaire sur le pouvoir d'achat, en particulier pour les familles à revenu limité.