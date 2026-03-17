Tunisie: Basket - Demi-finale super play-off, CA, JSK (72-68), à l'usure

Abada et Marnaoui, avec deux tirs à trois points à 3' de la fin, ont sauvé un CA qui a souffert devant une accrocheuse JSK. 1-1 avant les deux matches de Kairouan.

Le deuxième match de la demi-finale rejoué a souri au CA face à la JSK. C'était une victoire difficile qui ne s'est confirmée que vers la fin. Après un premier quart-temps assez équilibré avec un léger avantage au CA, ce dernier a pris le large au deuxième quart-temps en ayant 18 points d'écart. Marnaoui, Hdidane et Chennoufi ( de retour) sans oublier Jamel, ont réussi, grâce aux mouvements sans ballon, à se créer plusieurs situations de tirs faciles.

La JSK a sombré avec 5 points inscrits en plus de 6'joués. Mais petit à petit, Mnafed, un jeune et talentueux joueur aghlabide qui réussit 4 tirs à trois points, Jackson brillant dans ses contres avec Dhif et aussi Francis, très précieux sous le panier, permettent à la JSK de revenir dans le match. A 5 points à la mi-temps, le match redémarrait.

Plus tard, la JSK, avec une défense de zone agressive, parvient à intercepter des balles et réussir des contres, tout en profitant du jeu lent et prévisible de Abda et ses équipiers. La JSK mène, et le CA doute. Mais au 4e quart-temps, le métier et la richesse des solutions des Clubistes leur permettent de mieux défendre et de prendre 6 points d'écart.

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On sentait la JSK mal inspirée vers la fin en usant trop du jeu vers Francis. Abada, pas brillant mais présent au moment opportun, tout comme Marnaoui, réussissaient à mettre le match en leur faveur. Le CA gère bien la possession et le temps, marque des paniers à deux points et la JSK qui revient, mais c'était tard.

Les Aghlabides étaient handicapés par leur faible rotation et la méforme de Chabbouh et Chihi, alors que le CA a réussi à gagner mais encore une fois, Perez et ses joueurs voient leurs adversaires revenir à plus de 15 points d'écart. Le CA doit jouer autrement et accélérer ses manoeuvres pour pouvoir déranger la JSK dans les deux prochains matches.

La JSK, avec un effectif rajeuni, a laissé de bonnes impressions en dépit du résultat. On prévoit deux matches électriques à Kairouan qui peuvent sceller le sort de la série si l'un des deux équipes gagne ses deux matches, ou nous prévoir un match d'appui qui se jouera à la salle Gorjani. CA-JSK était un match sans dérapages hier, c'est le plus important.