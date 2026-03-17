Algérie: Dubaï/Alger - Voici les vols disponibles pour les passagers bloqués

Après plusieurs jours de suspension des vols, les opérations à l'aéroport international de Dubaï (DXB) reprennent progressivement, permettant aux voyageurs, notamment les Algériens bloqués depuis le Golfe, de regagner leur pays. Cette reprise intervient suite à un incident impliquant un drone qui avait provoqué l'incendie d'un réservoir de carburant, sans faire de blessés, dans la matinée du lundi 16 mars.

Le bureau de presse de Dubai Airports a précisé que la suspension temporaire des vols avait été mise en place "par mesure de précaution afin d'assurer la sécurité de tous les passagers et du personnel". Quelques heures après l'incident, l'autorité aéroportuaire a annoncé la reprise progressive de certains vols au départ et à destination de l'aéroport, en soulignant que les passagers devaient consulter leur compagnie aérienne pour connaître les informations actualisées sur leurs trajets.

La compagnie Emirates, qui avait déjà mis en place des programmes de vols d'évacuation vers plusieurs pays, dont l'Algérie, maintient désormais un nombre limité de vols directs vers l'aéroport international d'Alger. Cependant, les places disponibles partent très rapidement : les billets en classe économique pour le vol du mardi 17 mars sont déjà épuisés, ne laissant que quelques sièges en classe Affaires, affichés à 16.870 dirhams émiratis, soit environ 4.000 euros l'aller simple. Le départ est prévu à 7 h 30, heure locale.

Pour les Algériens qui avaient été bloqués dans les Émirats arabes unis et dans d'autres pays du Golfe, cette réouverture constitue un soulagement attendu, après plusieurs jours de perturbations et d'incertitude. L'ampleur de la demande illustre la pression sur les programmes de vols d'évacuation et la nécessité de suivre en temps réel les mises à jour sur la plateforme de réservation d'Emirates, qui ne publie ses horaires que sur des périodes de 48 heures.

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En parallèle, les vols de la compagnie nationale Air Algérie, au départ de Dubaï, Doha, Beyrouth et Amman, restent suspendus jusqu'à nouvel ordre, compliquant encore la situation pour certains passagers. Les autorités et compagnies invitent donc les voyageurs à la prudence et à la consultation régulière des plateformes officielles pour sécuriser leurs déplacements.