Tunisie: La Chine envoie des aides humanitaires à l'Iran, la Jordanie, le Liban et l'Irak

17 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Chine a annoncé ce mardi 17 mars 2026 qu'elle fournirait une aide humanitaire à plusieurs pays du Moyen-Orient, dont l'Iran et le Liban, dans le contexte d'une guerre qui perdure depuis trois semaines.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, a déclaré lors d'une conférence de presse que « la Chine a décidé d'apporter une aide humanitaire d'urgence à l'Iran, à la Jordanie, au Liban et à l'Irak.

Nous espérons que cela contribuera à soulager les souffrances humaines auxquelles sont confrontées les populations de ces pays. »

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