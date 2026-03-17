Tunisie: Aïd al-Fitr en Arabie saoudite - Observation lunaire et calendrier officiel dévoilés

Chaque année, les musulmans du monde entier attendent avec impatience la détermination de la date de l'Aïd al-Fitr, qui marque la fin du mois sacré de Ramadan. Avec l'approche de la fin de ce mois, de nombreuses questions ont émergé concernant la date exacte de cette célébration en Arabie saoudite.

Les calculs astronomiques précis ont désormais apporté une réponse : le premier jour de l'Aïd al-Fitr 2026 sera le vendredi 20 mars, selon les rapports du Centre international d'astronomie, qui se basent sur l'observation du croissant de lune de Shawwal à l'aide de techniques scientifiques modernes.

La vérification du croissant lunaire aura lieu le jeudi 19 mars au soir, déterminant ainsi officiellement le début du mois de Shawwal 1447 dans le royaume et dans d'autres pays suivant le même calendrier. L'annonce officielle sera faite par les autorités compétentes une fois que la visibilité du croissant lunaire sera confirmée ou infirmée.

Détermination astronomique et observation du croissant lunaire

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En Arabie saoudite, les calculs astronomiques sont un outil précis pour fixer la date de l'Aïd al-Fitr. Ces calculs sont complétés par des jours de préparation scientifique afin de garantir des résultats fiables. L'observation réelle du croissant de lune est prévue après le coucher du soleil le jeudi 19 mars, ce qui permettra de déterminer de manière définitive le début du mois de Shawwal et, par conséquent, la date officielle de l'Aïd al-Fitr.

Cette procédure respecte à la fois les critères astronomiques et les normes religieuses, afin que l'annonce reflète fidèlement la visibilité du croissant lunaire et marque correctement la fin du Ramadan et le début des festivités de l'Aïd al-Fitr.

Différences entre les pays arabes

Ces dernières années, des divergences apparaissent entre les pays arabes concernant l'observation du croissant lunaire. Certains États se basent sur l'observation à l'oeil nu selon la tradition religieuse, tandis que d'autres utilisent les calculs astronomiques précis, entraînant ainsi des différences dans la date de début de l'Aïd.

Par exemple, certains pays comme l'Égypte et les Émirats arabes unis ont commencé le jeûne le 18 février, tandis que l'Arabie saoudite et plusieurs autres États prévoient l'observation du croissant le jeudi 19 mars. En Arabie saoudite, la décision finale revient à la Cour suprême, qui annonce officiellement la fin du Ramadan et le début du mois de Shawwal sur la base de la visibilité religieusement certifiée du croissant lunaire.