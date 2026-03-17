Tunisie: Iran - Le nouveau guide suprême rejette toute négociation avec les États-Unis et l'entité sioniste

Le nouveau guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, deuxième fils du défunt ayatollah Ali Khamenei, a rejeté toute proposition visant à réduire les tensions ou à instaurer un cessez-le-feu avec les États-Unis, selon un haut responsable iranien.

Les propositions avaient été transmises à Téhéran par deux pays intermédiaires, mais ont été écartées, signe d'une position ferme du nouveau dirigeant, rapporte Reuters.

Selon le responsable, la posture de Khamenei envers les États-Unis et l'entité sioniste lors de sa première session de politique étrangère a été "très dure et sérieuse". Le fonctionnaire n'a pas précisé si le guide suprême avait assisté personnellement à cette session.

La guerre entre les États-Unis, l'entité sioniste et l'Iran en est à sa troisième semaine, avec plus de 2 000 morts et aucune perspective de fin immédiate. Le détroit d'Hormuz demeure largement fermé, et les alliés américains ont rejeté la demande du président Donald Trump d'aide pour rouvrir cette voie stratégique, entraînant une hausse des prix de l'énergie et des inquiétudes inflationnistes.

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Toujours selon le responsable, le guide suprême a déclaré que "ce n'est pas le bon moment pour la paix tant que les États-Unis et l'entité sioniste ne sont pas mis à genoux, qu'ils n'acceptent pas la défaite et qu'ils ne paient pas de compensations".

Trois sources ont par ailleurs indiqué à Reuters que l'administration Trump avait repoussé les efforts de ses alliés du Moyen-Orient pour entamer des négociations diplomatiques visant à mettre fin au conflit.

Cette position ferme de Téhéran intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient, où les initiatives de médiation sont régulièrement contrecarrées par des annonces et déclarations des acteurs principaux.