Tunisie: 30 ans de prison pour un trafiquant de cocaïne européen, enquête et détails

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a condamné un trafiquant de cocaïne à 30 ans de prison ferme. L'homme, originaire d'un pays européen, acheminait la drogue vers la Tunisie.

L'affaire a été découverte au port de La Goulette, lors du passage de sa voiture au scanner. Les agents ont détecté des objets suspects dans les portes du véhicule. À l'ouverture, les forces de sécurité ont saisi 3 kilogrammes de cocaïne.

Au cours de l'enquête, le suspect a reconnu être impliqué dans le trafic et la distribution de cocaïne depuis plusieurs années. Les investigations ont également révélé qu'il avait utilisé les revenus de cette activité criminelle pour acquérir un bien immobilier dans la région du Manar, illustrant le volet de blanchiment d'argent de l'affaire.

Le tribunal a retenu à son encontre plusieurs chefs d'accusation, incluant la possession, la détention, l'acquisition, le transport, l'achat, l'intermédiation, la distribution et l'importation d'une substance stupéfiante inscrite au tableau B, dans le but de trafic et de blanchiment d'argent.

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Cette condamnation reflète la ferme volonté des autorités tunisiennes de lutter contre le trafic de stupéfiants et de sanctionner lourdement ceux qui exploitent la drogue à des fins lucratives, mettant en danger la société et la sécurité publique.

Le verdict de 30 ans de prison constitue l'une des peines les plus sévères récemment prononcées pour un trafic de drogue impliquant des réseaux internationaux et illustre l'engagement des forces de sécurité tunisiennes à intercepter et neutraliser le commerce illégal de stupéfiants.