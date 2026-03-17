Angola: Le bilan de l'accident de Cabo Ledo s'élève désormais à onze morts

17 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par VIC/BS

Luanda — Le nombre de victimes de l'accident de la route survenu à Cabo Ledo est passé à onze, a annoncé ce mardi à Luanda la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

Il s'agit de la jeune étudiante Zolândia Solongo Lourenço, âgée de 24 ans, qui n'a pas survécu à un traumatisme crânien.

Dimanche, dix personnes avaient trouvé la mort et 34 autres avaient été blessées à la suite d'un accident survenu sur la nationale (EN)100/Sud, dans la municipalité de Cabo Ledo, province d'Icolo e Bengo.

Le sinistre s'est produit vers 05h00, lorsqu'un autocar de marque Yutong, appartenant à la compagnie Macon et en provenance de Lubango (province de Huíla), a dérapé et capoté avec 42 passagers à bord.

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