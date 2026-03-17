Angola: L'Exécutif angolais apporte son soutien aux familles des 10 morts et 34 blessés dans l'accident de dimanche

Luanda — L'Exécutif angolais apportera tout le soutien nécessaire aux familles des dix personnes décédées et des 34 blessés dans l'accident de la route survenu dimanche sur la route nationale 100 Sud, dans la municipalité de Cabo Ledo, province d'Icolo e Bengo.

L'accident s'est produit vers 5 h du matin, lorsqu'un bus de marque Yutong, appartenant à la compagnie Macon et venant de Lubango, province de Huíla, a quitté la route et s'est renversé avec 42 occupants à bord, faisant dix victimes, dont six professionnels de santé.

Cette garantie de soutien a été annoncée lundi à Luanda par la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, lors d'une rencontre avec des représentants du Gouvernorat provincial de Cabinda et les familles des victimes.

La gouvernante a exprimé sa solidarité avec les familles endeuillées, réaffirmant l'engagement de l'Exécutif à leur apporter tout le soutien nécessaire en cette période difficile.

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Concernant les six professionnels de santé décédés, elle a souligné leur dévouement, leur professionnalisme et leur sens aigu du devoir au service du système de santé national et du peuple angolais.

Suite à l'accident, Alice Teresa Tati Muanda Puna (présidente du Conseil des infirmiers de Cabinda et membre de l'Ordre des infirmières d'Angola), Ana Maria Gomes (directrice des soins infirmiers de l'hôpital provincial de Cabinda), Maria Simba Nisianga Seme (directrice des soins infirmiers du centre de santé 4 de Fevereiro - Cabinda) et Paulina Sandra Silo Lituba (directrice des soins infirmiers de l'hôpital municipal de Buco Zau) ont perdu la vie.

L'accident a également coûté la vie à André Paixão (directeur des soins infirmiers de l'hôpital municipal de Negage - Uíge) et à Bem-vindo Lucas (directeur de l'hôpital du sanatorium d'Uíge).

Avant la réunion, marquée par une profonde consternation, la ministre a rendu visite aux citoyens bénéficiant d'une assistance médicale et pharmaceutique dans différents services hospitaliers de la capitale, São Paulo, et plus particulièrement au complexe hospitalier Pedro Maria Tonha « Pedalé ».