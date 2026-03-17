Angola: Le Chef de l'État met en avant les investissements dans les transports

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné mardi, à Luanda, l'importance des investissements en cours dans les secteurs maritime, portuaire et de l'aviation civile, tout en appelant à une gestion efficiente des infrastructures.

Lors de la cérémonie d'investiture du nouveau secrétaire d'État aux Secteurs de l'Aviation civile, maritime et portuaire, Adilson Gabriel Alves Catala, le Chef de l'État angolais a insisté sur la priorité accordée par le pays au développement des transports, en particulier la construction et la réhabilitation des infrastructures portuaires et le renforcement du secteur aérien.

Dans le domaine de l'aviation, João Lourenço a mentionné l'entrée en service de l'Aéroport international Dr. António Agostinho Neto, ainsi que les projets de construction de nouveaux aéroports dans les provinces de Cabinda, du Zaire, du Cuando Cubango et du Moxico. Il a précisé que la majorité des capitales provinciales disposent désormais d'aéroports et a évoqué la mise en oeuvre d'actions de revitalisation des aérodromes municipaux, visant à renforcer la connectivité interne.

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Il a également évoqué le renforcement de la flotte de la compagnie aérienne nationale TAAG, par l'acquisition de nouveaux appareils, et réaffirmé l'objectif de transformer Luanda en un hub régional majeur du transport aérien.

Des ports au rôle stratégique

Dans le secteur maritime et portuaire, le Président de la République a mis en avant l'importance de l'étendue du littoral national et l'existence de ports stratégiques, dont certains ont bénéficié de travaux de réhabilitation et d'extension, à l'instar du port de Luanda.

Il a également évoqué le port du Lobito, soulignant sa contribution au développement du corridor du Lobito, considéré comme structurant pour l'économie nationale et régionale. Par ailleurs, il a annoncé pour bientôt l'inauguration du port de Caio, dans la province de Cabinda, présenté comme l'un des plus grands ports en eaux profondes du continent africain.

Une responsabilité accrue

S'adressant au nouvellement investi, João Lourenço a insisté sur l'ampleur des responsabilités liées à ses fonctions et rappelé que le développement national dépend du bon fonctionnement des transports aériens, maritimes et des infrastructures portuaires.

Le Président a exprimé l'attente que le travail d'Adilson Gabriel Alves Catala contribue à la croissance économique et sociale du pays et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de ses fonctions.