Angola: Huambo enregistre plus de 20 cas d'AVC par semaine

Huambo — L'hôpital général de Huambo enregistre en moyenne plus de 20 cas d'accidents vasculaires cérébraux (AVC) par semaine, l'une des principales causes de mortalité au sein de l'établissement, a déclaré ce mardi le neurologue Chama Horácio.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le spécialiste a qualifié ces chiffres d'alarmants, soulignant que des adolescents sont également concernés et qu'un décès est enregistré quasiment chaque jour, ce qui illustre un manque de contrôle des facteurs de risque.

Il a précisé que, bien que de nombreux adolescents et jeunes patients soient pris en charge, la maladie reste plus fréquente chez les adultes et chez les hommes, les risques doublant après l'âge de 50 à 60 ans.

« Par exemple, hier, nous avons eu deux hospitalisations pour AVC, et les deux patients sont décédés », a-t-il déploré.

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Le neurologue a identifié comme principaux facteurs de risque l'hypertension artérielle non contrôlée, le diabète non suivi, un taux élevé de cholestérol, la sédentarité, une mauvaise alimentation, le tabagisme, l'alcoolisme, la consommation excessive de sel, les maladies cardiovasculaires, l'usage de drogues dures et l'âge.

Chama Horácio a indiqué que plus de 80 % des cas d'AVC pourraient être prévenus par le contrôle de ces facteurs de risque, en particulier la surveillance de la pression artérielle et du diabète, ce dernier étant l'une des principales causes des admissions à l'hôpital général de Huambo.