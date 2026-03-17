Angola: Uíge prépare les obsèques de deux professionnels de santé

17 Mars 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAR/BS

Uíge — Le gouvernement de la province d'Uíge a créé ce lundi une commission chargée du suivi et de l'organisation des obsèques de deux professionnels de santé, décédés dimanche dernier dans un accident de la route survenu à Cabo Ledo, dans la province d'Icolo et Bengo.

Le tragique accident a coûté la vie au directeur des soins infirmiers de l'hôpital municipal de Negage, Distinto André Paixão, ainsi qu'au superviseur des soins infirmiers de l'hôpital Sanatório du Uíge, Bem-Vindo Lucas. L'accident a fait au total dix morts et 34 blessés.

Dans une déclaration à l'ANGOP, ce mardi, la vice-gouverneure chargée du secteur politique, social et économique, Sónia Arlete Domingos Cahombo, a précisé que la commission, dirigée par le gouverneur José Carvalho da Rocha, prépare les conditions nécessaires à la tenue des veillées funèbres des professionnels de santé.

En coordination avec les administrations municipales, les cérémonies funéraires auront lieu dans les municipalités de Negage et d'Uíge, là où résidaient les victimes.

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Outre les deux techniciens décédés, l'ANGOP rapporte que quatre autres professionnels de santé de la région sont également hospitalisés dans des établissements de référence de la capitale.

Lire l'article original sur ANGOP.

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