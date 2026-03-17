Angola: L'ARSEG cherche à obtenir un consensus sur les solutions prévues dans le projet concernant les preneurs d'assurance

Luanda — L'Agence angolaise de Régulation et de Supervision des Assurances (ARSEG) souhaite réunir un consensus sur les solutions prévues dans le projet de norme réglementaire sur la politique de traitement des preneurs d'assurance, assurés, bénéficiaires et tiers lésés, a déclaré ce mardi à Luanda le juriste du bureau juridique de l'ARSEG, Joni Pereira.

S'exprimant devant la presse lors de la séance publique du projet, qui sera soumis à consultation du 17 mars au 1er avril 2026, il a souligné que le document s'adresse aux personnes morales et vise à garantir le respect d'une exigence légale conformément à l'article 24 de la loi sur la médiation et le courtage en assurances.

Il a rappelé que cette loi impose aux courtiers d'assurance, personnes morales, d'établir une politique de traitement des preneurs d'assurance, assurés, bénéficiaires et tiers lésés, ainsi qu'un système de gestion des réclamations.

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« L'objectif est de renforcer les mécanismes de protection des preneurs d'assurance, assurés, bénéficiaires et tiers lésés, ce qui constitue par ailleurs la finalité principale de la supervision des assurances, en garantissant que le secteur de la médiation dispose d'un cadre légal solide, et en évitant des adaptations qui compliquent, au lieu de faciliter, l'activité des opérateurs », a-t-il insisté.

La proposition de norme vise à définir les règles générales que doivent respecter les courtiers d'assurance, personnes morales, dans l'accomplissement de leur obligation de créer une politique de traitement des preneurs d'assurance, assurés, bénéficiaires et tiers lésés.

Le projet définit la réclamation comme l'expression d'un désaccord à l'égard d'une décision prise par un courtier d'assurance personne morale, d'une insatisfaction concernant les services de distribution fournis par celui-ci, ainsi que toute allégation d'éventuel manquement formulée par des preneurs d'assurance, assurés, bénéficiaires ou tiers lésés.

Selon le document, ne sont pas considérées comme des réclamations les déclarations intégrées dans le processus de négociation contractuelle, les demandes visant le respect d'obligations légales ou contractuelles, les communications liées au processus de règlement des sinistres, ainsi que les demandes d'informations ou d'éclaircissements.