Angola: Des agents du SIC arrêtés pour suspicion d'association criminelle

Luanda — Onze agents affectés au Département municipal d'enquête criminelle de Namacunde (Cunene) et au SIC de Luanda ont été arrêtés ce lundi, soupçonnés d'association criminelle, de corruption passive, d'abus de pouvoir, de détournement de fonds et de vol qualifié.

Selon un communiqué du Service d'investigation criminelle (SIC) transmis à l'ANGOP, les arrestations ont été effectuées par les directions de l'institution dans les provinces du Cunene et de l'Icolo et Bengo.

Le document précise que ces opérations s'inscrivent dans le cadre de la stratégie de « purification interne de l'organe », et ont été réalisées conformément à des mandats d'arrêt émis par le Ministère public.

Neuf des agents ont été arrêtés par le SIC-Cunene, suite à de forts indices les impliquant dans la disparition d'un véhicule Toyota Land Cruiser, appartenant à un citoyen namibien, saisi dans le cadre d'une enquête sur le trafic illégal de produits pétroliers.

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Les autres, relevant du SIC-Luanda, ont été appréhendés dans le district de Sequele, Icolo et Bengo, pour un vol qualifié dont la victime était une commerçante d'or.

Parmi les onze inculpés, sept sont des officiers subalternes et quatre des agents d'enquête criminelle. Sont notamment concernés le chef du Département municipal du SIC de Namacunde et l'actuel chef du Département municipal du SIC de Curoca.