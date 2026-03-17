Tunisie: Spazio Italia - Un nouveau centre pour la langue, la culture et l'innovation italienne au pays

L'Institut Culturel Italien de Tunis annonce la reprise de ses cours de langue italienne à partir du 16 mars 2026, dans son nouveau siège situé Rue Abderrahman Azzam n°4, Montplaisir. Les cours, ouverts à tous les niveaux, du débutant à l'avancé, se dérouleront dans des salles modernes et fonctionnelles, récemment aménagées pour offrir un cadre optimal à l'apprentissage.

Le déménagement vers ces nouveaux locaux permet à l'Institut d'offrir des espaces pédagogiques entièrement rénovés et adaptés à ses activités principales. Chaque année, les cours de langue attirent un large public tunisien, confirmant le rôle de l'italien comme passerelle culturelle et professionnelle entre l'Italie et la Tunisie.

Le nouveau siège fait partie du projet "Spazio Italia - Culture, Entreprise, Innovation", qui regroupe l'Institut Culturel Italien, la Chambre de Commerce Italo-Tunisienne et la Terna Innovation Zone Tunisia. L'objectif est de créer un lieu de référence à Tunis pour la promotion de la langue, de la culture, de l'innovation et du savoir-faire italien.

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Le complexe, qui comprend un immeuble de trois étages et l'ancien bâtiment industriel de l'Imprimerie Cérès, première imprimerie industrielle de Tunisie, accueillera plus de 1000 mètres carrés dédiés aux salles de cours, à une bibliothèque, un espace d'exposition, un auditorium polyvalent et un vaste espace extérieur pour des événements culturels.

L'année 2026 marque également le 70e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Italie et la Tunisie, soulignant l'importance des liens économiques et culturels entre les deux pays. Le nouveau Spazio Italia ambitionne de devenir une vitrine de l'excellence italienne et un lieu de rencontre et d'échanges pour la capitale tunisienne.