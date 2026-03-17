Tunisie: Villages d'Enfants (SOS) - Les citoyens appelés à faire don de la Zakat el-Fitr aux enfants sans soutien familial

Le président de l'Association tunisienne des villages d'enfants « SOS », Mohamed Megdiche, a appelé mardi 17 mars 2026 les citoyens à faire leurs dons de Zakat al-Fitr via le site officiel de l'association.

Le responsable a expliqué dans une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse que l'association n'a pas encore obtenu l'autorisation de la présidence du gouvernement pour lancer la collecte des dons de Zakat al-Fitr par SMS, malgré le fait qu'elle bénéficiait de cette autorisation durant les six dernières années, depuis les premiers jours du mois de Ramadan.

Il a précisé que l'absence de cette autorisation entraînera cette année d'importantes pertes financières pour l'association, qui recevait chaque année des montants significatifs de dons via ce service, utilisés pour financer ses programmes de soutien aux enfants vulnérables. Il a ajouté que le don via le site internet n'est pas accessible de manière équivalente à toutes les catégories de la société.

L'année dernière, l'association a réussi à collecter environ 3 millions de dinars de dons de Zakat al-Fitr via les SMS.

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Il a également souligné que l'association prend actuellement en charge environ 9 900 enfants vulnérables répartis dans 12 gouvernorats, ajoutant qu'un nouveau siège a été inauguré la semaine dernière dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, permettant la prise en charge d'environ mille enfants supplémentaires dans la région.

En conclusion, le responsable a affirmé que l'obtention de l'autorisation officielle renforcerait la crédibilité et la transparence de l'association, soutiendrait la confiance des donateurs et les encouragerait à donner davantage, appelant à un soutien accru pour garantir la continuité des services en faveur des enfants vulnérables.

Il est à noter que l'association « SOS » est reconnue comme l'une des institutions habilitées à collecter la Zakat légale, selon une décision émise par le Mufti de la République.