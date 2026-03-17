Afrique: Accords sanitaires Afrique-États-Unis - Les alertes d'un virologue

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Les États-Unis signent des accords bilatéraux avec des pays africains. À la fin du mois de février 2026, des accords d'une valeur de 19,8 milliards de dollars américains ont été signés dans le cadre du nouveau financement de la santé. Sur ce montant, les États-Unis se sont engagés à verser 12,2 milliards de dollars et les pays africains 7,5 milliards de dollars.

Dix-huit pays africains ont signé ces accords. Il s'agit du Botswana, du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de la République démocratique du Congo, de l'Eswatini, de l'Éthiopie, du Kenya, du Lesotho, du Liberia, de Madagascar, du Malawi, du Mozambique, du Nigeria, du Rwanda, de la Sierra Leone et de l'Ouganda.

The Conversation Africa a demandé au professeur de virologie Oyewale Tomori, ancien virologue régional de l'Organisation mondiale de la santé, comment les pays africains auraient dû réagir à cette initiative américaine.

Les États-Unis ont conclu des accords bilatéraux avec plusieurs pays africains sur le financement de la santé. Comme pour tout financement, des conditions ont été imposées. Quelles conditions considérez-vous comme des « signaux d'alerte » ?

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La condition la plus controversée est sans doute l'obligation pour les pays de partager rapidement avec les États-Unis des données sanitaires sensibles et de précieux échantillons d'agents pathogènes (parfois pendant une période pouvant aller jusqu'à 25 ans). Les échantillons d'agents pathogènes sont des atouts inestimables pour la santé publique, la gestion clinique et la recherche. Ils sont utiles pour identifier les maladies et mettre au point des vaccins et des traitements.

Cela sans garantie correspondante d'accès aux innovations médicales qui en résultent, telles que les vaccins et autres thérapies. Le retour sur investissement potentiel des innovations sur l'un de ces agents pathogènes pourrait largement dépasser le montant total des contributions américaines aux accords. Par exemple, à l'échelle mondiale, pour chaque dollar investi dans le développement et la distribution du vaccin contre la COVID-19, le retour sur investissement estimé varie entre 42 et 775 dollars.

De plus, la durée des accords initiaux est de cinq ans. Pourquoi alors les pays africains devraient-ils s'engager dès le départ à partager leurs données et leurs agents pathogènes pendant 20 ans supplémentaires ? Et ce, indépendamment du renouvellement des accords après les cinq premières années.

Les pays africains ne doivent pas céder leurs données sanitaires ni divulguer sans compter leurs précieux agents pathogènes en échange d'un financement des donateurs. Il faudrait plutôt mobiliser des fonds locaux afin de créer et de maintenir un environnement propice permettant aux professionnels de santé africains de gérer les données localement, au lieu de partager les données brutes à l'échelle mondiale. En outre, les fonds de contrepartie provenant de sources locales devraient être utilisés pour créer un environnement favorable au soutien et au renforcement des capacités des scientifiques et chercheurs locaux à développer des innovations à partir d'agents pathogènes indigènes, dans l'intérêt de tous.

Un autre point préoccupant dans ces accords concerne certaines questions économiques, sociales et politiques qui pourraient entraver leur mise en oeuvre. Par exemple, en Zambie, l'accord sur la santé a été lié à un accord distinct avec les États-Unis sur la « collaboration dans le secteur minier ». Cet accord n'a pas encore été finalisé.

Un directeur de l'organisation de défense des droits des personnes atteintes du VIH, Health Gap, a déjà accusé les États-Unis de « subordonner les services de santé vitaux au pillage des richesses minérales du pays ». Il a qualifié cela d'« exploitation éhontée et immorale ».

Un troisième signal d'alarme se trouve dans l'accord conclu avec le Nigeria. Les États-Unis ont déclaré qu'ils mettraient « fortement l'accent sur la promotion des prestataires de soins de santé chrétiens ». L'un des principaux éléments de l'accord est l'inclusion d'une aide américaine spécifique d'environ 200 millions de dollars destinée à plus de 900 établissements de santé chrétiens à travers le Nigeria.

Compte tenu de la diversité religieuse du Nigeria, cette disposition a suscité un débat au sein des groupes de la société civile sur la question de l'inclusivité.

En réponse aux critiques, le gouvernement nigérian a affirmé que le protocole d'accord n'était lié à aucune religion. Le gouvernement a déclaré que 10 % de la contribution américaine était destinée aux prestataires confessionnels en général, y compris les institutions chrétiennes et musulmanes.

En vertu du protocole d'accord, les États-Unis s'engageront à verser près de 2,1 milliards de dollars américains pour développer les services préventifs et curatifs essentiels dans les domaines du VIH, de la tuberculose, du paludisme, de la santé maternelle et infantile et de la polio. En outre, le Nigeria augmentera ses dépenses de santé nationales de près de 3 milliards de dollars (plus de 4 000 milliards de nairas). Il s'agit du plus important co-investissement jamais réalisé par un pays dans le cadre de la stratégie America First Global Health Strategy.

La contribution du Nigeria s'élève à plus de 838 milliards de nairas par an. Entre 2020 et 2025, l'allocation budgétaire du Nigeria à la santé oscillait entre 4,2 % et 5,2 % du budget national. En 2025, le budget alloué à la santé au Nigeria s'élevait à 2,48 billions de nairas, soit 5,18 % du budget national.

Le cofinancement annuel prévu par le Nigeria représente près de 40 % du budget alloué à la santé en 2025. Cela signifie que le budget de la santé du Nigeria pour 2026 doit en tenir compte, si le pays ne veut pas enfreindre l'accord. Pour un pays dont le budget alloué à la santé est resté constamment inférieur à 6 % du budget national, il est irréaliste de respecter cette partie de l'accord. En 2025, le Nigeria n'a débloqué qu'environ 36 millions de nairas (environ 25 797 dollars américains) sur les 218 milliards de nairas (environ 156 millions de dollars américains) alloués au ministère de la Santé pour des projets d'investissement.

Enfin, les accords bilatéraux semblent conçus pour saper les systèmes mis en place par l'Organisation mondiale de la santé afin de garantir l'équité dans toute réponse future à une pandémie. La « stratégie mondiale pour la santé America First » met l'accent sur les accords de coopération bilatérale directe. Cela pose des risques importants pour les négociations en cours sur le Système d'accès aux agents pathogènes et de partage des avantages découlant de leur utilisation (PABS) dans le cadre de l'accord sur les pandémies adopté en 2025. .

Les pays africains devraient faire preuve d'une extrême prudence quant aux accords qu'ils signent. En particulier, cet accord avec les États-Unis comporte une clause de résiliation unilatérale qui pourrait laisser les pays africains suspendus à ce qui reste de la souveraineté fragile d'un État dépendant. Cette clause donne aux États-Unis le droit de suspendre ou de mettre fin à tout programme qui ne correspond pas aux intérêts du gouvernement américain et/ou aux intérêts de l'administration actuelle.

Il y a toujours des compromis à faire dans ce genre de décisions. Quels compromis considérez-vous comme inacceptables ?

En aucun cas l'Afrique ne devrait céder des données brutes ou des agents pathogènes, quel que soit le montant offert ou le don proposé. Nous devons utiliser nos ressources pour créer un environnement propice permettant à nos chercheurs africains bien formés de travailler efficacement. De plus, ces ressources devraient servir à renforcer les capacités des chercheurs africains afin qu'ils puissent traiter localement nos données et analyser nos agents pathogènes indigènes. Nous disposons d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée (des scientifiques spécialisés en données de recherche en santé) qui, si elle bénéficie d'un environnement propice, peut traiter nos données et analyser nos agents pathogènes directement sur le continent.

Le lien signalé entre les accords de financement de la santé et l'exploitation des ressources minérales et naturelles est une preuve suffisante que l'objectif est de donner quelques miettes à l'Afrique, alors que l'Amérique rafle le gros des gains.

Pour être honnête envers les Américains, ils ont déclaré d'emblée qu'il s'agissait de donner la priorité à l'Amérique. Il est regrettable que de nombreux gouvernements africains signent ces accords en ignorant complètement l'opinion de la communauté et en méprisant les contributions des organisations de la société civile.

Si les différents pays avaient bien réfléchi, ils auraient chargé l'Union africaine et les Centres africains de contrôle des maladies de fournir des lignes directrices complètes et cohérentes sur les accords américains. Mais cela n'a pas été le cas, et nous nous retrouvons aujourd'hui avec une multitude d'accords bilatéraux déséquilibrés, conçus pour servir les intérêts des donateurs.

Y a-t-il des aspects positifs ?

Oui, bien sûr. Chaque pays recevra un soutien financier des États-Unis pour « développer les services préventifs et curatifs essentiels pour le VIH, la tuberculose, le paludisme, la santé maternelle et infantile, la polio et la surveillance des maladies ». Ce financement aidera certainement les pays à améliorer leurs services de prévention et de contrôle de certaines maladies.

De plus, chaque accord comporte une exigence de co-investissement. Celle-ci invite les pays participants à augmenter leurs propres dépenses de santé afin de remplacer l'investissement américain sur une période de cinq ans.

Si cette mesure est mise en oeuvre avec succès, elle pourrait avoir des résultats positifs, car elle aiderait les pays à fournir un financement adéquat aux services de santé.

Mais il y a des réserves.

Premièrement, cette clause pourrait contraindre les gouvernements à réaffecter des fonds provenant d'autres services essentiels.

Deuxièmement, l'incapacité à fournir un cofinancement local adéquat pourrait entraver la mise en oeuvre réussie de l'accord.

Troisièmement, l'espoir que les pays augmentent progressivement leur financement national en faveur de la santé semble irréaliste. En 2001, les pays africains ont adopté la Déclaration d'Abuja. Ils se sont ainsi engagés à allouer au moins 15 % de leur budget national annuel à la santé. Au cours des 25 dernières années, aucun pays n'a atteint cet objectif de manière constante.

Mais si cette clause incite les gouvernements africains à mettre enfin en oeuvre l'allocation minimale de 15 % du budget national à la santé, ce serait évidemment un résultat positif des accords.

Oyewale Tomori, Fellow, Nigerian Academy of Science