Angola: Des ambassadeurs réaffirment le soutien européen à l'économie bleue au pays

Luanda — Les ambassadeurs des pays européens accrédités en Angola ont réaffirmé, lundi à Luanda, leur engagement à soutenir le développement de l'économie bleue dans le pays, dans le cadre du projet « Initiative pour une économie bleue durable et stratégique en Angola », financé par l'Union européenne.

S'exprimant lors du premier atelier de présentation du projet, l'ambassadeur du Portugal en Angola, Nuno Matias, a déclaré que l'initiative vise à transformer le potentiel maritime de l'Angola en un moteur de croissance durable, de sécurité alimentaire et de prospérité économique. Selon le diplomate, le projet s'inscrit dans la stratégie nationale angolaise pour le secteur maritime et privilégie une approche intégrée qui allie la conservation des océans au développement économique.

Il a souligné que les objectifs de l'initiative comprennent le renforcement de la mise en oeuvre du plan d'aménagement spatial maritime, le renforcement des capacités institutionnelles et la sensibilisation des communautés locales à la gestion durable des ressources marines. « Le patrimoine maritime de l'Angola est extraordinaire et le pays bénéficie d'atouts uniques pour faire de l'économie océanique l'un des piliers stratégiques de son développement », a-t-il insisté.

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Il a ajouté que le secteur de la pêche joue déjà un rôle important dans l'économie nationale et emploie plus de 150 000 personnes, soit près de 3 % du produit intérieur brut (PIB), composante essentielle de l'économie bleue. De son côté, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Angola, Manuel Maria Lejarreta, a souligné que ce projet est le fruit d'un long processus de concertation entre les partenaires européens et le gouvernement angolais et vise à soutenir le développement durable du secteur de la pêche et des ressources marines.

Le diplomate a évoqué l'expérience de son pays dans les domaines de la pêche, de la recherche marine et du développement durable, et a déclaré qu'il mettrait ce savoir-faire au service de la coopération avec l'Angola. Il a également souligné que le projet vise à renforcer la gouvernance du secteur, à promouvoir le développement économique lié à la mer et à garantir la préservation des écosystèmes marins. L'ambassadrice de France en Angola, Sophie Aubert, a affirmé que pour son pays, deux priorités sont indissociables : la sécurité alimentaire et la préservation de la biodiversité.

Elle a expliqué que ces deux dimensions ne doivent pas être traitées séparément, car le développement humain dépend de la conservation des écosystèmes. La diplomate a également souligné l'importance des océans dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité, rappelant le rôle actif de la France dans la promotion des initiatives internationales relatives à l'environnement et à la gouvernance des mers.

Elle a également mentionné que la France possède l'une des plus vastes zones économiques maritimes au monde, renforçant ainsi l'intérêt du pays à coopérer avec l'Angola pour le développement de l'économie bleue. Elle a insisté sur le fait que la participation française au projet, à travers la mobilisation d'experts et d'institutions spécialisées, témoigne de la priorité accordée par l'Union européenne à la gestion durable des océans.

Le projet « Initiative pour une économie bleue durable et stratégique en Angola » est financé par l'Union européenne et implique des institutions telles que l'Institut Camões, la Fondation internationale et ibéro-américaine pour l'administration et les politiques publiques (FIAP), Expertise France et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).