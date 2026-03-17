Angola: Un homme tue sa compagne par jalousie à Lubango

Lubango — Le Service d'enquêtes criminelles (SIC) de Huíla a arrêté un homme de 30 ans soupçonné d'avoir tué par asphyxie sa compagne de 43 ans dans la municipalité de Lubango, par un acte de jalousie.

Après avoir tué la femme, le suspect a volé certains de ses effets personnels. Lors de la présentation de l'affaire ce lundi, le porte-parole du SIC-Huíla, l'inspecteur Segunda Quitumba, a déclaré que le crime s'était produit vers 18 heures, au domicile de la victime, où elle vivait seule, le 9 mars, dans le quartier de Lucrécia. Il a déclaré qu'après avoir remarqué que sa compagne parlait à une tierce personne, le suspect, fou de rage, lui avait attaché les avant-bras et l'avait rouée de coups de poings et de gifles, avant de l'étouffer.

Après l'assassinat, il a souligné que l'individu en question s'était emparé de la bouteille de gaz butane et du réchaud de la victime, avant de prendre la fuite vers la province de Namibe. Grâce à la collaboration des forces de l'ordre de cette province, il a été possible de le localiser et de l'arrêter le 11 mars. D'autre part, le porte-parole a ajouté qu'un homme de 29 ans avait été arrêté et inculpé de maltraitance et d'atteintes graves à l'intégrité physique de sa fille adoptive de 11 ans. L'arrestation a eu lieu le 11 mars, dans la ville de Lubango.

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Il a expliqué que le jeune en question, arrêté suite à une plainte, avait trouvé la mineure en train de prendre de l'argent et avait commencé à la frapper, des agressions qui duraient depuis trois jours. Le porte-parole a souligné que la mineure présentait des blessures visibles à la tête et au visage, les yeux rouges, un larmoiement constant et des troubles de la vision, signes compatibles avec des violences physiques. La victime a reçu les premiers soins à l'hôpital pédiatrique de Lubango, puis a été transférée à l'hôpital central « Dr. António Agostinho Neto », où elle bénéficie de soins spécialisés en ophtalmologie. EM/MS/LUZ