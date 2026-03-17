Nigeria: La banque centrale du Nigeria impose des outils d'IA pour le contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent

La Banque centrale du Nigéria a officiellement intégré l'intelligence artificielle dans son cadre de lutte contre le blanchiment d'argent, exigeant des banques, des entreprises fintech et des sociétés de paiement qu'elles déploient des systèmes de surveillance automatisés pour détecter la criminalité financière.

Les règles, publiées mardi, marquent la première fois que le régulateur fait explicitement référence à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique dans les normes AML du Nigéria. Le nouveau cadre exige que les institutions financières s'éloignent des processus de conformité largement manuels et mettent en oeuvre des systèmes axés sur la technologie capables de détecter les transactions suspectes et de soutenir les rapports réglementaires.

La CBN a déclaré que ce changement reflète la numérisation croissante du système financier du Nigéria, où les services bancaires mobiles, les plateformes fintech et les paiements instantanés ont augmenté les volumes de transactions et leur complexité. "Alors que les services financiers deviennent de plus en plus numérisés et complexes, les contrôles AML manuels ne sont plus suffisants pour gérer les risques en évolution", a déclaré le régulateur.

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En vertu des règles, les institutions doivent déployer des systèmes intégrés de lutte contre le blanchiment d'argent capables d'établir le profil de risque des clients, de vérifier les sanctions et les personnes politiquement exposées, de surveiller les transactions suspectes et d'établir des rapports réglementaires. Ces plateformes doivent être connectées à l'infrastructure bancaire de base et aux systèmes d'accueil pour évaluer les transactions en fonction du comportement et du profil d'un client plutôt que d'analyser des transactions individuelles de manière isolée.

Les lignes directrices encouragent également l'utilisation de techniques d'IA telles que la détection d'anomalies, la reconnaissance de modèles comportementaux et la notation automatisée des risques. Cependant, la CBN a déclaré que les institutions doivent assurer la surveillance de la gouvernance des systèmes d'apprentissage automatique, y compris la validation annuelle indépendante du modèle et des alertes explicables qui permettent aux enquêteurs de comprendre pourquoi une transaction a été signalée.

Points clés à retenir

La décision du Nigéria d'intégrer l'intelligence artificielle dans la surveillance de la criminalité financière reflète un changement structurel dans la manière dont les régulateurs surveillent les systèmes bancaires dans les grands marchés émergents. Le Nigeria possède l'un des écosystèmes de paiement numérique les plus actifs d'Afrique, avec une croissance rapide des services bancaires mobiles, des portefeuilles fintech et des transferts instantanés. À mesure que les volumes de transactions augmentent, la détection de la criminalité financière à l'aide d'examens de conformité manuels devient difficile.

Les systèmes de surveillance basés sur l'IA permettent aux institutions financières d'analyser des millions de transactions en temps réel et d'identifier des schémas liés à la fraude, au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme. Cette décision aligne également le Nigeria sur les normes de conformité mondiales promues par le Groupe d'action financière, qui encourage un contrôle basé sur le risque et soutenu par des analyses avancées.

Le Nigeria a renforcé son cadre de lutte contre le blanchiment d'argent ces dernières années et a été retiré de la liste grise du GAFI en 2025 après des réformes visant à améliorer la transparence financière. Dans le même temps, les cas de fraude continuent d'augmenter à mesure que les paiements numériques se développent. Les données du Centre de formation des institutions financières montrent que les pertes dues à la fraude ont augmenté de 603 % pour atteindre 3,29 milliards d'euros au premier trimestre 2025.

En rendant obligatoires les outils de surveillance automatisés, la CBN tente de construire une architecture de détection des crimes financiers dans laquelle les banques, les entreprises fintech et les processeurs de paiement peuvent identifier les activités suspectes plus tôt et partager des renseignements avec les régulateurs.

La politique signale également une tendance plus large dans le secteur bancaire mondial où les régulateurs s'attendent à ce que les institutions financières combinent la surveillance de la fraude, la surveillance AML et la vérification de l'identité des clients en une seule plateforme technologique capable d'évaluer les risques dans l'ensemble du système financier.