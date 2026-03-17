Nigeria: Le pays lance l'iDICE Startup Bridge avec un ticket d'entrée de 100 000 dollars

Le gouvernement fédéral du Nigeria a lancé l'iDICE Startup Bridge, un nouveau programme qui offre des subventions et des investissements en capital pour les startups en phase de démarrage.

L'initiative fournira des subventions allant jusqu'à 10 millions d'euros, soit environ 7 215 dollars, pour les fondateurs au stade de l'idée, et des prises de participation de 100 000 dollars pour les startups disposant d'un produit minimum viable. Les candidatures pour la première cohorte sont maintenant ouvertes.

Le programme est mis en oeuvre par la Banque de l'industrie et financé par la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement et la Banque islamique de développement dans le cadre du programme d'investissement dans les entreprises numériques et créatives. Lancée en 2023 avec un financement de 617,7 millions de dollars, l'initiative vise à accroître les investissements dans les secteurs numériques et créatifs du Nigéria et à développer les opportunités de création d'entreprises dans les 36 États et le territoire de la capitale fédérale.

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Le premier parcours, appelé Founders Lab, est un programme de 12 semaines destiné aux fondateurs d'idées et de prototypes. Chaque année, 250 participants bénéficieront d'une formation et d'un mentorat, tandis que les 100 premiers fondateurs qui franchiront les étapes du programme recevront des subventions pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros. Une deuxième voie, appelée Growth Lab, soutiendra les startups qui ont déjà lancé des produits. Les entreprises sélectionnées recevront 100 000 dollars en fonds propres et une aide pour développer leurs activités et entrer en contact avec des investisseurs.

Le vice-président Kashim Shettima a déclaré que le programme visait à élargir les possibilités d'entrepreneuriat à travers le Nigeria. La Banque de l'industrie a déclaré qu'elle avait récemment déboursé ₦636 milliards de dollars pour des entreprises de tous les secteurs, dont ₦43 milliards de dollars pour des projets dans le domaine de l'industrie numérique et créative. Les candidatures pour le Founders Lab se terminent le 20 avril 2026.

Points clés à retenir

Le Nigeria possède l'un des plus grands écosystèmes de startups d'Afrique et a attiré des milliards de dollars de capital-risque au cours de la dernière décennie. Toutefois, les financements se sont concentrés sur un petit nombre de villes et de secteurs. Lagos représente la majeure partie des investissements dans les startups du pays et les entreprises de fintech ont historiquement capté la plus grande part du capital-risque. En dehors des grandes villes, de nombreux fondateurs en début de carrière ont du mal à accéder au capital, au mentorat et aux réseaux nécessaires à la création de startups.

Les programmes gouvernementaux tels que l'investissement dans les entreprises numériques et créatives visent à combler ces lacunes en combinant subventions, formation et soutien à l'investissement. Le programme reflète également un effort politique plus large visant à développer l'économie numérique du Nigeria et à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Les institutions de financement du développement, telles que la Banque africaine de développement et la Banque islamique de développement, financent de plus en plus de programmes de démarrage dans les marchés émergents afin de renforcer les écosystèmes d'innovation locaux.

Ces initiatives visent à constituer un vivier d'entreprises qui pourront ensuite attirer du capital-risque et devenir des entreprises de plus grande envergure. La capacité des programmes soutenus par les gouvernements à produire des startups compétitives au niveau mondial dépendra de l'exécution, de la qualité du mentorat et de la capacité à mettre en relation les fondateurs avec des investisseurs de suivi après la phase de soutien initiale.