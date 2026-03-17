Cote d'Ivoire: Moody's confirme la note Ba2 du pays avec une perspective stable

Moody's Ratings a confirmé la note souveraine à long terme de la Côte d'Ivoire à Ba2 avec une perspective stable, citant la forte croissance économique et les améliorations dans la gestion des finances publiques.

La décision de notation, confirmée le 13 mars, maintient le pays parmi les emprunteurs souverains les mieux notés en Afrique subsaharienne. Moody's a déclaré que la note reflète la confiance dans la capacité du gouvernement à assurer le service de sa dette malgré les défis économiques et politiques.

L'agence a souligné le modèle de croissance de la Côte d'Ivoire, qui s'appuie sur l'investissement public, l'expansion du secteur privé et la diversification progressive de l'économie. Moody's s'attend à ce que l'économie du pays connaisse une croissance annuelle de 6 à 7 % jusqu'à la fin de la décennie, soutenue par les dépenses d'infrastructure et le développement industriel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'économie du pays repose historiquement sur l'agriculture, en particulier sur les exportations de cacao, mais d'autres secteurs sont en expansion. L'industrie, les services et les activités extractives jouent un rôle plus important, tandis que les investissements dans les mines d'or et les hydrocarbures devraient soutenir la croissance. La production d'énergie devrait également augmenter avec le développement du champ pétrolier offshore de Baleine et les découvertes liées au projet Calao.

Moody's a également souligné les progrès réalisés dans la gestion des finances publiques. Le gouvernement s'est engagé à maintenir le déficit budgétaire à un niveau proche de 3 % du PIB, conformément aux règles de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les recettes fiscales devraient atteindre environ 15 % du PIB en 2025, contre 12,7 % en 2022, tandis que la dette publique devrait diminuer, passant d'environ 59 % du PIB en 2024 à 56 % en 2027.

Points clés à retenir

L'affirmation de la note souligne la position de la Côte d'Ivoire en tant que l'une des économies à la croissance la plus rapide en Afrique et un point d'ancrage essentiel au sein de l'union monétaire de l'UEMOA. Le pays a diversifié ses sources de financement ces dernières années pour soutenir les dépenses de développement.

En février 2026, le gouvernement a émis un euro-obligation à 15 ans sur les marchés internationaux et a également levé des capitaux par le biais d'une obligation internationale libellée en francs CFA et d'une obligation Samouraï, élargissant ainsi sa base d'investisseurs sur les marchés mondiaux. Cette stratégie a renforcé le rôle des prêteurs internationaux et multilatéraux dans la structure de la dette du pays.

La Côte d'Ivoire bénéficie également de son appartenance à l'UEMOA, où le franc CFA est rattaché à l'euro et soutenu par des garanties du Trésor français. Ce dispositif réduit le risque de change et renforce la confiance des investisseurs dans les emprunts souverains. Le pays est la plus grande économie de l'union monétaire et un contributeur majeur au pool de réserves de change de la région, qui couvre environ 6 mois d'importations. Moody's a déclaré que ces forces structurelles soutiennent la perspective stable.

Cependant, l'agence a également identifié plusieurs risques qui pourraient affecter le profil de crédit du pays. Il s'agit notamment des tensions sécuritaires dans la région du Sahel, de l'exposition aux fluctuations des prix des matières premières, des chocs climatiques affectant l'agriculture et des défis sociaux persistants tels que le chômage des jeunes. L'équilibre entre la forte croissance économique, l'amélioration de la gestion budgétaire et ces risques structurels explique la décision de maintenir la note Ba2 avec une perspective stable.