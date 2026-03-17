Sénégal: Fête du 4 avril à Tambacounda - Le gouverneur veut une démonstration de la diversité culturelle et ethnique de la région

17 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tambacounda — Le gouverneur de la région de Tambacounda (est), Guedj Diouf, a salué, mardi, la mobilisation des forces de défense et sécurité et des populations locales, en prélude de la fête nationale du 4 avril, qui "sera marquée par une démonstration culturelle des différentes ethnies" du Sénégal oriental.

"Dans le cadre des innovations, il a été retenu d'organiser des activités culturelles la veille et même le jour J pendant le défilé, pour mieux faire ressortir les particularités culturelles de la région à travers la participation de toutes les ethnies, puisque Tambacounda est un creuset de plusieurs ethnies", a déclaré le chef de l'exécutif régional.

M. Diouf présidait la troisième réunion préparatoire de la fête nationale l'indépendance, en présence de l'adjointe au gouverneur Diarryatou Ndiaye, du commandant de la zone militaire nº4, le colonel Simon Sarr, et de plusieurs chefs de service de l'administration territoriale.

Selon le gouverneur, cette innovation vise à mettre en exergue la diversité éthique et culturelle de la région de Tambacounda.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Guedj Diouf a souligné également le nécessité d'impliquer la jeunesse de Tambacounda dans l'organisation de la fête nationale de l'indépendance.

"La fête du 4 avril est une fête de la jeunesse, il s'agira de faire en sorte que cette jeunesse puisse se retrouver dans l'organisation, c'est dans ce cadre que nous avons décidé d'organiser un concert au niveau de l'esplanade de la mairie, juste après la retraite des flambeaux qui mobilise les jeunes pour annoncer les couleurs du défilé", a-t-il dit.

Pour ce 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, le gouverneur de la région de Tambacounda a invité deux de ses pairs de la Gambie et de la Mauritanie, pays frontaliers du Sénégal.

"La région de Tambacounda partage ses frontières avec quatre pays. Ces régions limitrophes ont cinq gouverneurs dont deux gouverneurs en République de Gambie. Nous avons donc invité cette année les gouverneurs de Bassé en Gambie et Guidimakha en Mauritanie, tous les deux ont confirmé leur participation", a-t-il annoncé.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.