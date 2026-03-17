Sénégal: 'Indépendance Tey' en première mondiale au Cinéma du Réel, à Paris

Dakar — Le documentaire "Indépendance Tey" du réalisateur sénégalais Abdou Lahat Fall sera projeté en avant-première mondiale lors de la 48e édition du Festival international du film documentaire Cinéma du Réel, prévue du 21 au 28 mars 2026 à Paris, a annoncé le cinéaste à l'issue d'une séance de projection spéciale organisée au Musée des civilisations noires, mardi, à Dakar.

D'une durée de 83 minutes, "Indépendance Tey" propose une immersion au coeur des dynamiques politiques et citoyennes contemporaines au Sénégal, suivant le parcours de jeunes activistes engagés au sein du mouvement FRAPP (Front révolutionnaire anti-impérialiste populaire et panafricain).

A travers une approche immersive, ce long métrage accompagne ces militants dans leur quotidien, leurs luttes et leurs espoirs, à l'approche d'une élection présidentielle jugée décisive. Il met en lumière l'engagement politique de la jeunesse sénégalaise, ses aspirations à une "véritable indépendance" ainsi que les tensions entre idéaux et réalités du champ politique.

Le réalisateur explique avoir privilégié une immersion prolongée au sein du mouvement pour mieux saisir les réalités du terrain.

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"Je me suis dit qu'il fallait passer du temps au siège, tisser des liens avec les membres. Cela m'a permis d'être très proche d'eux", a-t-il confié, soulignant la complexité de filmer un collectif sans perdre en lisibilité narrative.

Membre du FRAPP depuis 2022, Abdou Lahat Fall reconnaît avoir dû trouver un équilibre entre engagement personnel et regard de cinéaste.

"Il ne fallait pas faire un film militant ni présenter les personnages comme des héros. Je voulais montrer des Sénégalais ordinaires engagés dans une lutte, avec leurs forces et leurs contradictions", a-t-il expliqué.

Le film interroge également la pérennité de cet engagement citoyen au-delà des échéances électorales, notamment après la présidentielle de 2024.

Le cinéaste évoque même la possibilité d'un second volet pour prolonger la réflexion sur l'évolution de cette mobilisation.

Pour lui, la sélection de "Indépendance Tey" au Festival international du film documentaire Cinéma du Réel constitue une reconnaissance importante de ces luttes.

"L'engagement des jeunes du FRAPP est puissant. J'ai vu comment leurs actions ont impacté positivement la vie de nombreux Sénégalais. C'est une réalité qu'il faut faire connaître au monde", a-t-il insisté.

Le Festival international du film documentaire Cinéma du Réel, créé en 1978, est l'un des rendez-vous majeurs du cinéma documentaire international.

L'édition 2026 prévoit 37 films en compétition officielle, dont 16 longs métrages, ainsi que plusieurs sections dédiées aux nouveaux talents, aux séances spéciales et aux rétrospectives.

Avec plus d'une centaine d'œuvres programmées, ce festival offre une vitrine de premier plan pour la diversité et le dynamisme du cinéma documentaire à l'échelle mondiale.