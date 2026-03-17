Sénégal: Économie et sociale et solidaire - Alioune Dione invite les professionnels à s'approprier le nouveau cadre juridique

Dakar — Le ministre de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, a invité les acteurs de l'économie sociale et solidaire (ESS), mardi, à Dakar, à s'approprier la loi d'orientation et le décret d'application de ce sous-secteur économique, afin de le professionnaliser davantage.

"S'approprier ce cadre, c'est donner à nos initiatives la force nécessaire pour transformer nos sociétés de manière systémique. Et je voudrais que vous conveniez avec moi que l'économie sociale et solidaire n'est pas seulement une façon d'entreprendre : c'est une autre façon de penser l'économie, au service de l'humain et du bien commun", a dit M. Dione en présidant un atelier consacré à la loi d'orientation sur l'ESS et à son décret d'application.

"Ce cadre juridique adapté [...] est un levier majeur pour structurer et professionnaliser le secteur", a-t-il assuré.

Alioune Dione est d'avis que "la maîtrise de ce cadre reste un défi majeur pour bon nombre de parties prenantes".

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L'atelier est organisé par le Fonds d'impulsion de la microfinance et la Direction de la promotion de l'économie sociale et solidaire.

Le ministère exerçant la tutelle de ces deux sous-secteurs, la microfinance et l'ESS, "a compris que [...] l'économie sociale et solidaire [doit être] une niche de création d'emplois", a assuré Alioune Dione.

L'objectif de l'atelier est de renforcer la compréhension et l'appropriation du cadre légal de l'économie sociale et solidaire par ses acteurs, a-t-il précisé.

L'ESS a trois dimensions, dont la production solidaire et la mutualisation, a rappelé M. Dione.

Ce sous-secteur prend en compte des aspects environnementaux, sociaux et économiques, tout en "prônant une 'lucrativité' limitée et en encourageant l'approche communautaire", a-t-il ajouté, estimant qu"'il est indispensable que les acteurs de la microfinance et les porteurs d'initiatives de l'économie sociale et solidaire aient une meilleure connaissance des principes, des mécanismes et des obligations" de cette branche de l'économie.