Sénégal/Maroc: La Fondation LONASE octroie 18 millions de FCFA aux familles des supporters sénégalais détenus au pays

Dakar — Les familles des dix-huit supporters sénégalais en détention au Royaume du Maroc depuis la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2026 ont reçu, mardi, de la Fondation de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), un soutien financier d'un montant de 18 millions de francs CFA.

"Ce geste entre dans le cadre global du soutien de l'Etat du Sénégal à l'endroit de ces braves supporters partis défendre les couleurs [nationales"], a déclaré le directeur général de la LONASE, Toussaint Manga.

Les familles des 18 supporteurs en détention au Maroc depuis bientôt deux mois vont recevoir chacune un million de francs CFA.

"De la même manière que nos soldats partent en ececmission et reviennent avec tous les honneurs, ces fils du Sénégal qui sont également partis en mission méritent tous les honneurs", a souligné Toussaint Manga.

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Il en appelle aux autres entités de l'Etat, les invitant à faire un geste allant dans le sens de réconforter les familles de ces supporters, tout en demandant au peuple sénégalais de leur réserver "un accueil digne" lorsqu'ils vont retrouver la liberté.

Ces 18 supporters sénégalais ont été incarcérés au Maroc depuis le 18 janvier 2026, suite à des incidents enregistrés lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) remportée par le Sénégal face au Maroc.

Ils ont été condamnés à des peines de 3 mois à 1 an de prison ferme le 19 février 2026 pour des violences, dégradations et envahissement de terrain lors de la finale de la CAN 2025. Leur procès en appel, ouvert lundi à Rabat, a été renvoyé au 30 mars prochain.

Ils appartiennent en majorité au "12e Gaïnde", groupe de supporters officiels de l'équipe nationale du Sénégal, et à l'association sportive et culturelle (ASC) "Lebou Gui" du département de Rufisque.