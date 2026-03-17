Sénégal: Tivaouane - Une bande armée attaque une ferme et emporte cinq moutons de race

17 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tivaouane — Une bande de cinq individus armés de machettes et de gourdins a fait irruption, dans la nuit du dimanche au lundi, dans une exploitation agricole située au quartier Toro, dans la commune de Tivaouane, emportant cinq moutons de race "ladoum", après avoir violemment agressé le gardien des lieux, a appris l'APS mardi de source sécuritaire.

Les faits se sont produits aux environs de 3 heures du matin.

Selon les déclarations du vigile, âgé d'une vingtaine d'années, les assaillants se sont introduits dans la ferme et ont cherché à éliminer toute forme de résistance, avant de commettre leur forfait.

Le gardien dit avoir reçu de leur part plusieurs coups de gourdin et de machette, notamment à la tête, quand il a essayé de s'opposer aux malfaiteurs. Ils ont ensuite pris la fuite, en emportant avec eux cinq moutons de race "ladoum", deux mâles et trois femelles.

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La victime s'est présentée au commissariat urbain de Tivaouane, dans un état de santé jugé préoccupant, avec une plaie ouverte à la tête, rapporte la police.

Après son audition par les services de police, elle a été évacuée vers une structure sanitaire pour y recevoir des soins.

La police a ouvert une enquête, afin d'identifier et d'interpeller les auteurs de cette attaque.

Lire l'article original sur APS.

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