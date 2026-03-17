Congo-Kinshasa: Une campagne de vaccination contre la rougeole cible 260 000 enfants au Nord-Kivu

17 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Au moins 260 000 enfants âgés de 6 à 59 mois sont attendus dès ce mardi 17 mars pour recevoir le vaccin contre la rougeole. Cette campagne est organisée par les autorités sanitaires en collaboration avec l'ONG Médecins sans frontières (MSF) et concerne les zones de santé de Goma, Karisimbi et Nyiragongo.

Le lancement officiel a eu lieu au centre de santé CCLK, à l'ouest de Goma, où les premiers vaccins ont été administrés. Les pleurs des enfants se mêlaient à l'espoir des parents de voir cette maladie vaincue.

Selon Corneille Bihura, infirmier titulaire adjoint du centre, les activités de vaccination se déroulent sur les sept sites que compte cette aire de santé. Il estime que cette campagne permettra de mettre fin aux nouveaux cas de rougeole enregistrés quotidiennement.

Une maladie toujours menaçante

À Goma, MSF dispose d'un centre de prise en charge gratuite des complications liées à la rougeole à l'hôpital de Kyeshero. L'organisation rappelle que la rougeole demeure l'une des maladies les plus contagieuses et représente une menace majeure pour les enfants de moins de cinq ans.

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