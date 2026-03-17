Congo-Kinshasa: Une attaque meurtrière fait une dizaine de morts à Mambasa et paralyse la RN4

Une nouvelle attaque attribuée à des hommes armés non identifiés a fait au moins une dizaine de morts dans la nuit de lundi à mardi 17 mars dans le territoire de Mambasa, en Ituri. Le drame s'est produit à Babesua, une localité située à une douzaine de kilomètres du centre de négoce de Bandegaido.

Une attaque en pleine nuit

Selon plusieurs sources locales, les assaillants ont fait irruption dans le village aux environs de 20 heures locales, ouvrant le feu sur les habitants avant d'incendier plusieurs maisons. Certains membres du groupe armé seraient des enfants, d'après des témoignages recueillis sur place.

La Nouvelle société civile congolaise de Mambasa avance un bilan provisoire d'au moins dix personnes tuées, dont des enfants. Les victimes ont été tuées par balles ou à la machette.

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Un camion incendié, la RN4 coupée

Au cours de l'attaque, un camion transportant des produits pétroliers a été incendié, provoquant la suspension du trafic sur la route nationale numéro 4 (RN4), axe vital reliant plusieurs localités de la région.

La circulation est actuellement interrompue sur le tronçon Komanda-Mambasa-Niania, paralysant les échanges économiques et les déplacements des populations.

Ce mardi matin, les mêmes hommes armés auraient attaqué le village de Bukulani, sur l'axe Nduye, où plusieurs personnes auraient été prises en otage, selon des sources concordantes.

Ces violences ont entraîné la suspension des activités scolaires et économiques dans plusieurs villages autour de Bandegaido, accentuant la psychose au sein des populations.

Appel à une intervention urgente

Face à la gravité de la situation, le président de la société civile locale, Jospin Paluku, appelle à une intervention rapide des forces armées pour traquer les assaillants, qui se seraient repliés dans la réserve de faune à okapis.

Les autorités administratives devraient se prononcer dans les prochaines heures, alors que la situation sécuritaire reste extrêmement préoccupante dans cette partie de l'Ituri.