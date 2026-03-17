Congo-Kinshasa: Le REDHO dénonce le dysfonctionnement du tribunal militaire de garnison de Butembo

Le tribunal militaire de garnison de Butembo, au Nord-Kivu manque de salle d'audience, déplore ce mardi 17 mars, le Réseau pour les droits de l'homme (REDHO), basé dans la région. Il a des infrastructures inadaptées et des audiences sont organisées sous des bâches. Cette juridiction, qui couvre également le territoire de Lubero, éprouve d'énormes difficultés à exercer ses activités, surtout en cette période pluvieuse.

Le REDHO dénonce cette situation et appelle le Gouvernement à doter le tribunal d'infrastructures appropriées.

« Le tribunal militaire de Butembo travaille dans des conditions critiques à cause de l'absence d'une infrastructure appropriée. Les audiences se tiennent dans des bâches délabrées. Pendant la pluie, on est contraint de surseoir, ce qui préjudicie énormément les justiciables, surtout les détenus qui souhaitent être fixés à temps sur leur sort. Pendant cette saison pluvieuse, les dossiers des détenus sont reportés presque chaque jour.

Certains justiciables affirment que leurs causes ont été reportées à plus de cinq reprises », a expliqué Muhindo Wasivinywa, coordonnateur du REDHO.

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Il appelle l'État congolais à construire un bâtiment digne pour cette juridiction, « d'importance capitale », afin de soulager les justiciables et tous ceux qui fréquentent le tribunal.

Pour l'instant, aucune réaction officielle n'a été obtenue de la part des responsables du tribunal militaire de garnison de Butembo.