Congo-Kinshasa: Reprise timide du transport en commun après la grève des chauffeurs au pays

17 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le transport en commun a repris timidement ce mardi 17 mars dans la capitale congolaise, après une journée de chaos lundi, consécutive à l'arrêt de travail déclenché par les conducteurs de taxis et taxi-bus.

Plusieurs personnes sont restées bloquées aux arrêts de bus, faute de véhicules disponibles. Quelques chauffeurs ayant repris le service en ont profité pour revoir à la hausse le prix du transport, aggravant la frustration des usagers.

Le poids de la grève se fait encore sentir ce mardi : à peine quelques bus et taxi-bus ont été aperçus sur les principales artères de Kinshasa. Face à une forte demande, plusieurs conducteurs ont majoré le prix de la course, témoignent des habitants interrogés.

Des scènes de violence ont même été signalées dans la matinée, notamment à l'arrêt Abattoir dans la commune de Masina et au rond-point Ngaba, où des altercations ont éclaté entre usagers et chauffeurs qui augmentaient les tarifs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La population kinoise appelle les autorités compétentes à prendre des mesures pour rétablir une situation normale.

Pour rappel, les conducteurs de taxis et taxi-bus avaient été invités, lundi 16 mars dans la soirée, à reprendre leurs activités dès ce mardi 17 mars. La décision avait été annoncée à la suite des échanges entre le ministre provincial des Transports et de la Mobilité urbaine, Jésus-Noel Sheke, et les associations de chauffeurs.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.