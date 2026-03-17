Ghana: 27 femmes en détention pour des vidéos tiktok jugées immorales

Vingt-sept femmes ont été placées sous les verrous au Ghana. Le motif officiel de cette incarcération massive : la publication de contenus jugés immoraux sur TikTok.

Cette décision de justice, rendue publique ce mois de mars 2026, provoque une onde de choc dans la jeunesse ouest-africaine et interroge sur les limites de la liberté d'expression numérique.

Une décision de justice qui frappe un réseau social populaire

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Le tribunal de district d'Accra a ordonné la détention provisoire de vingt-sept femmes pour une durée de deux semaines. Les prévenues sont accusées d'avoir diffusé sur TikTok des contenus à caractère sexuel et des images de nudité. La qualification retenue par la justice ghanéenne est celle d'"immoralité", un concept juridique aux contours flous mais aux conséquences bien réelles.

La crainte d'une extension de la répression aux figures connues

Cette vague d'arrestations suscite une inquiétude croissante sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes s'interrogent sur la possibilité d'une extension de la répression à des créatrices de contenu plus populaires. Le nom de Jael, jeune influenceuse très suivie sur les plateformes sociales, revient fréquemment dans les discussions. La peur d'une arrestation arbitraire gagne du terrain parmi les utilisateurs ghanéens de TikTok.

Les causes profondes de cette offensive judiciaire

L'offensive contre les contenus dits immoraux s'inscrit dans un contexte plus large. Le Ghana, comme plusieurs de ses voisins, traverse une période de crispation morale portée par des groupes religieux influents. Le gouvernement, sensible à ces pressions, utilise l'appareil judiciaire pour répondre aux attentes des conservateurs. La visibilité de TikTok auprès des jeunes en fait une cible privilégiée pour ce type d'opérations coup de poing.

Les mécanismes juridiques mobilisés contre les créatrices

La procédure repose sur des textes coloniaux rarement utilisés. Le code pénal ghanéen qualifie l'immoralité de délit, sans définition précise des actes incriminés. Cette imprécision juridique offre aux magistrats une large marge d'interprétation. Les vingt-sept femmes ont été arrêtées sur la base de captures d'écran et de signalements, sans que la distinction entre contenu public et privé soit clairement établie par la justice.

Les enjeux immédiats pour les droits numériques au Ghana

À court terme, cette affaire va polariser le débat sur la régulation des réseaux sociaux. Dans les six prochains mois, les organisations de défense des droits humains pourraient saisir les juridictions internationales. La détention de ces femmes, même provisoire, crée un précédent dangereux pour toutes les créatrices de contenu du pays.

À long terme, d'ici trois à cinq ans, le Ghana devra choisir entre deux voies. Soit une libéralisation encadrée des expressions numériques, soit un durcissement autoritaire au nom des bonnes moeurs. L'évolution démographique du pays, avec une jeunesse toujours plus connectée, rendra la seconde option de plus en plus difficile à appliquer sans provoquer des tensions sociales majeures.

Qui sera la prochaine cible de cette croisade morale numérique ?

Alors que les vingt-sept prévenues attendent leur procès dans des conditions précaires, et que des figures comme Jael surveillent chacun de leurs posts, une question hante les nuits ghanéennes : jusqu'où ira la justice dans sa définition de l'immoralité, et combien de créatrices devront payer le prix de cette ambiguïté législative ?