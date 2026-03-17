Octobre 2025 a livré son verdict. Si le calendrier électoral avait été suivi, la majorité sortante ne serait plus aux commandes de l'Assemblée nationale du Cameroun.

Pourtant, le Très Honorable Théodore Datouo vient d'être élu président de l'institution, succédant à un prédécesseur dont l'état de santé interrogeait ouvertement les observateurs.

Un changement à la tête du Parlement dans un climat politique tendu

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Théodore Datouo a été élu président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Il remplace un prédécesseur qui présentait des signes de fatigue cognitive avancés, selon plusieurs témoignages de députés. Cette transition intervient dans un contexte où les résultats de l'élection présidentielle d'octobre 2025 continuent d'alimenter les débats sur la représentativité réelle des institutions.

Le profil du nouveau président et les circonstances de sa nomination

Théodore Datouo est un cadre expérimenté du RDPC, le parti au pouvoir. Son élection vise à rassurer une majorité parlementaire fragilisée par les signes de défaillance de son ancien chef. La passation s'est déroulée dans le cadre feutré des arrangements internes, loin des projecteurs, alors que l'opinion publique exprime un rejet massif du parti dominant.

Les causes structurelles du malaise institutionnel camerounais

L'élection présidentielle d'octobre 2025 a révélé un écart significatif entre les urnes et la réalité du pouvoir. Les résultats officiels ont maintenu le RDPC en tête, mais des sources concordantes évoquent un rejet populaire profond. La majorité des Camerounais, selon plusieurs enquêtes informelles, "vomit" littéralement ce parti. Le maintien au pouvoir repose dès lors sur des mécanismes de verrouillage institutionnel plutôt que sur l'adhésion citoyenne.

Les mécanismes de perpétuation malgré la défiance populaire

Le système politique camerounais se caractérise par une déconnexion croissante entre la volonté populaire et la composition des institutions. Le calendrier électoral, théoriquement fixe, peut faire l'objet d'adaptations. Les mandats des députés sortants ont été prolongés au-delà de l'échéance normale, maintenant en place une majorité que les urnes auraient probablement rejetée. La nomination de Théodore Datouo s'inscrit dans cette logique de continuité malgré la défiance.

Les enjeux immédiats et futurs pour la nouvelle présidence

À court terme, Théodore Datouo doit gérer une institution discréditée aux yeux d'une large partie de la population. Dans les six à douze mois, sa capacité à faire adopter les réformes gouvernementales sera testée. La défiance populaire pourrait se traduire par une opposition plus frontale dans la rue, rendant le travail législatif encore plus éloigné des préoccupations citoyennes.

À long terme, d'ici trois à cinq ans, le fossé entre les institutions et la population risque de se creuser davantage. Le Cameroun s'achemine vers une crise de légitimité chronique si aucun mécanisme de renouvellement sincère n'est engagé. Le RDPC, malgré son maintien aux commandes, accumule un ressentiment qui pourrait exploser lors de la prochaine échéance électorale réellement ouverte.

La nouvelle présidence peut-elle restaurer la confiance des Camerounais ?

Alors que Théodore Datouo s'installe au perchoir d'une institution contestée, une question centrale demeure : un homme seul peut-il inverser la défiance populaire, ou le rejet du RDPC est-il devenu structurel au point de condamner d'avance toute tentative de renouveau parlementaire ?