Togo: De nouvelles normes nationales sur le ciment

17 Mars 2026
Togonews (Lomé)

Face aux effondrements récurrents d'immeubles et d'ouvrages de construction, le Togo se dote de trois normes nationales obligatoires sur les produits cimentiers.

Inspirées des standards ISO, du modèle africain ASHAM et de l'ECOSHAM de la Cédéao, ces normes constituent désormais la référence pour garantir la qualité, la sécurité et la fiabilité des ciments utilisés.

« Protéger la qualité, c'est aussi protéger la compétitivité », a déclaré le ministre chargé de la Promotion des investissements Arthur Lilas Trimua, soulignant que ces normes traduisent l'engagement de l'État à protéger l'investissement de chaque Togolais qui bâtit.

Ce n'est qu'un premier pas. D'autres dispositions sont en préparation, notamment sur le fer à béton, pour renforcer la résilience des infrastructures.

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Le ciment n'est pas la seule cause de l'effondrement de bâtiments. Les propriétaires font souvent l'économie d'architectes. Rien n'est fait dans la légalité.

Les nouvelles normes

TGN 001 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants

TGN 002 : Ciment Portland composé CEM II/C-M et ciment composé CEM VI

TGN 003 : Évaluation et vérification de la constance de la performance

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